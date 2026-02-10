Classix Festival 2026 – Art & Mind Programul complet al concertelor

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 10:04

Classix Festival anunță programul concertistic complet al celei de-a șaptea ediții. În 2026, festivalul propune tema Art & Mind, un parcurs care explorează relația dintre artă și gândire, invitând publicul la o experiență clasică contemporană construită cu claritate și deschidere.

Organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry, Classix Festival va avea loc la Iași în perioada 1–8 martie 2026, iar biletele și abonamentele sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.

Programul celei de-a șaptea ediții va fi alcătuit din 9 concerte, desfășurate în locații emblematice ale orașului Iași, precum Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, Palatul Culturii, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, MINA Museum Iași și Sala Unirii. Ediția din acest an aduce în prim-plan întâlniri artistice care explorează funcțiile emoționale, cognitive și sociale ale artei.

Genesis, concertul de debut al festivalului, va avea loc pe 1 martie, de la 19:30, la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Concertul va deschide simbolic o ediție dedicată relației dintre artă și gândire. Programul va fi construit în dialog cu spațiul liturgic, având ca punct de referință muzica lui Giuseppe Sarti, compozitor prezent la Iași la finalul secolului al XVIII-lea, în contextul inaugurării primei orgi catolice a orașului.

Pe 2 martie, Voces del Amor va avea loc în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași. Întâlnirea dintre Ensemble Bayona din Spania și vocea cantaorei Mariola Membrives va aduce în prim-plan dialogul dintre muzica de cameră și expresia flamenco. Programul, care include lucrări de Antonín Dvořák, Francisco Coll și Manuel de Falla, va explora iubirea ca experiență interioară și transformare emoțională, în care vocea devine element central de expresie și trăire.

Concertul Rhapsody in Motion, programat pe 3 martie, în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași, va fi susținut de Esbjerg Ensemble (Danemarca). Programul va reuni lucrări de George Enescu, Carl Nielsen, Dmitri Șostakovici, Herman David Koppel și Lil Lacy, într-un traseu muzical construit pe contrast, energie și expresie contemporană.

Pe 4 martie, Love Frequencies va avea loc în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Concertul va fi susținut de Duo Minerva din Austria – Johanna Gossner la clarinet și Damian Keller la acordeon – și va explora diferite ipostaze ale expresiei afective în muzică, printr-un program ce traversează repertoriul european, de la Kurt Weill și Erik Satie la Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler și Marguerite Monnot.

Concertul In Between va avea loc pe 5 martie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Susținut de Esbjerg Ensemble (Danemarca), programul va explora contrastele dintre structură și fragilitate, prin lucrări de Robert Schumann, Igor Stravinski, Carl Nielsen și Per Nørgård.

Pentru prima dată în istoria festivalului, Classix va ajunge la MINA Museum Iași prin concertul A Matter of Time, programat pe 6 martie. Evenimentul va fi susținut de Dragoș Cantea (România / Norvegia) la pian, Sarah Nemtanu (Franța) la vioară și Anita Graef (Statele Unite ale Americii) la violoncel. Programul va traversa repertoriul preclasic și romantic, culminând cu Trio-ul de Maurice Ravel, într-un cadru imersiv care va accentua relația dintre timp, sunet și percepție.

Ziua de 7 martie va debuta cu Vulpița cea isteață, operă în concert adaptată pentru copii după Leoš Janáček, prezentată într-o versiune scurtă, tradusă și interpretată în limba română. Spectacolul va avea loc în Sala Unirii din Iași și va fi susținut de Classix Collective (România), sub bagheta dirijorului Kristoffer Wøien (Norvegia), alături de soliști invitați.

Seara de 7 martie va continua cu The Sound of Strings, concert susținut de ansamblul VOŁOSI din Polonia, în Sala Unirii din Iași. Programul va pune accentul pe felul în care muzica stimulează atenția și reacția imediată, pornind din întâlnirea dintre sonoritățile tradiționale din spațiul carpatic și libertatea expresivă a muzicii contemporane. Prin improvizație și energie colectivă, VOŁOSI va transforma coardele într-o experiență care activează memoria, prezența și conexiunea dintre artiști și public.

Concertul de gală al ediției, La Bellezza, va avea loc pe 8 martie, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”din Iași. Programul va fi susținut de Enrico Dindo (Italia) la violoncel, Monica Cattarossi (Italia) la pian și Frank Dupree Trio (Germania) și va propune un parcurs muzical care pornește din repertoriul clasic și ajunge către jazz și improvizație, celebrând echilibrul dintre formă și libertate.

Cele 9 concerte care alcătuiesc programul Classix Festival 2026 sunt:

Abonamentele generale și biletele la concerte, la prețuri reduse, sunt în continuare disponibile pe website-ul oficial al festivalului. Elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50%, iar pentru achizițiile realizate cu un card BRD Groupe Société Générale, publicul beneficiază de un discount de 15%, aplicat automat la momentul plății. Organizatorii recomandă rezervarea din timp a accesului, întrucât concertele anunțate dispun de un număr limitat de locuri.

Începând din 2020, Classix Festival a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale independente din Europa de Est, reunind peste 350 de artiști internaționali din 23 de țări, prezentând 49 de concerte, 23 de paneluri, 193 de sesiuni de masterclass, 6 expoziții, 10 proiecții de scurtmetraje și oferind 18 burse de creație. Festivalul a atras până acum peste 30.000 de spectatori în săli și peste 365.000 de participanți online, confirmându-și rolul de catalizator al dialogului cultural și al inovației artistice.



Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Partener principal: BRD Groupe Société Générale

Parteneri culturali: Centrul Cultural German, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez, Forumul Cultural Austriac, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Adam Mickiewicz

Parteneri instituționali: Episcopia Romano-Catolică Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Română Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Sponsori: Schweppes, Basware

Partener strategic: DAC Music Performance

Parteneri de ospitalitate: Gramma, Vitamin Aqua, Soft & Grace, Noir Coffee Roasters, Hotel Bellaria, Oddity, Acaju, Iași.Travel, indus, Pizza Di Napo, Andalu, Bindu

Parteneri de lifestyle: Chotronette, Tudor Tailor, Studio Estetique, Serenity Head Spa

Parteneri de promovare: WINK Public Multimedia, Printco, Aeroportul Internațional Iași, Fab Lab Iași, Iulius Group

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio Iași, Viva FM, AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Elle.ro, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Haute Culture, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Iasi4u, Observator Cultural, Revista BIZ, Ringer, Romania Journal, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

