Circa 23.000 de angajaţi ai MAI vor fi la datorie în minivacanţa de Crăciun

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 09:37

Aproximativ 23.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) – poliţişti, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD şi poliţişti de frontieră – vor fi la datorie, zilnic, în minivacanţa de Crăciun.

‘În această perioadă, aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi colegi de la celelalte structuri ale MAI vor fi prezenţi în comunităţi, în stradă, în zonele aglomerate şi în apropierea lăcaşurilor de cult, pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale şi intervenţia rapidă în situaţii de urgenţă. Activitatea cadrelor MAI se desfăşoară cu prioritate în sprijinul cetăţenilor, cu accent pe prevenţie şi dialog’, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Zilnic, în medie 2.000 de poliţişti rutieri vor avea în atenţie drumurile care se aglomerează de obicei în astfel de perioade pentru a fluidiza circulaţia şi pentru a oferi sprijin conducătorilor auto.

‘Pe drumurile cu risc crescut de producere a unor accidente, poliţiştii vor acţiona cu aproximativ 400 de aparate radar pentru depistarea şoferilor care reprezintă un pericol pentru toţi participanţii la trafic. Pentru a ajunge cu bine la destinaţie, încurajăm şoferii să respecte normele rutiere, să pornească în călătorie doar după ce s-au informat cu privire la starea vremii şi a drumurilor, să îşi echipeze corespunzător autovehiculele şi să manifeste prudenţă în trafic’, a transmis Dajbog.

Ea a menţionat că poliţiştii vor continua în aceste zile acţiunile pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale de comerţ cu articole pirotehnice periculoase.

‘Începând cu sfârşitul lunii septembrie au fost confiscate aproximativ 70 de tone de articole pirotehnice deţinute ilegal şi care urmau să fie comercializate cu încălcarea legislaţiei. Totodată, au fost întocmite peste 600 de dosare penale. Pentru prevenirea evenimentelor negative soldate cu răniri de persoane, incendii şi distrugeri de bunuri, legislaţia a fost modificată, fiind interzisă utilizarea petardelor, pocnitorilor şi bateriilor de artificii de către persoanele fizice, indiferent de vârstă’, a evidenţiat purtătorul de cuvânt al MAI.

La cele aproximativ 10.000 de evenimente publice organizate în această perioadă, la care ar putea participa aproape un milion de persoane, poliţiştii şi jandarmii vor fi mobilizaţi pentru prevenirea faptelor care ar putea afecta siguranţa cetăţenilor.

‘În sprijinul cetăţenilor care petrec minivacanţa la munte, zilnic vor fi pregătiţi să intervină aproximativ 170 de jandarmi montani. Recomandăm turiştilor să meargă doar pe trasee deschise pe timp se iarnă, să se echipeze corespunzător şi să ţină cont de starea vremii înainte de a se urca pe munte’, a mai transmis Monica Dajbog.

Ea a adăgat că, pe întreaga perioadă a sezonului rece, pompierii desfăşoară acţiuni de control la unităţi de turism, centre comerciale, lăcaşuri de cult, târguri, spaţii în care se organizează evenimente publice pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile de prevenire a unor situaţii de urgenţă, mai ales a incendiilor.

‘Numai în prima jumătate a lunii decembrie, au fost constatate aproape 5.400 de deficienţe pe linia apărării împotriva incendiilor, fiind aplicate amenzi de peste 6,8 milioane de lei şi mai mult de 4.500 de avertismente’, a precizat purtătorul de cuvânt al MAI.

În minivacanţa de Crăciun, aproximativ 3.300 de poliţişti de frontieră vor fi mobilizaţi pentru protejarea graniţelor, prevenirea infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurarea unui control fluent la frontiera externă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)