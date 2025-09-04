Cel puţin 15 persoane au murit în urma deraierii funicularului Gloria din Lisabona

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 05:50

În Portugalia, cel puţin 15 persoane au murit miercuri seară la Lisabona, iar 18 au fost rănite, în urma deraierii renumitului funicular Gloria – au anunţat autorităţile locale citate de agenţiile internaţionale de presă.

Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului.

Operatorul funicularului, foarte popular printre turişti, susţine că a respectat toate procedurile, relatează France Presse.

Într-o primă reacţie, Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a anunţat că, până la acest moment, nu sunt informaţii privind existenţa unor victime cetăţeni români şi nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

Instituţia precizează că la locul tragediei s-a deplasat consulul din cadrul Ambasadei României la Lisabona pentru a ţine legătura direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze.

Rador/FOTO google.maps