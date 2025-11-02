Ceaţa afectează în această dimineaţă circulaţia pe trei autostrăzi şi pe drumurile din opt judeţe

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 08:30

Totodată, se circulă pe un carosabil parţial umed, pe mai multe şosele din ţară. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Mihai Sitaru: Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic, pe tronsoane din Autostrăzile A0, A3 Bucureşti-Ploieşti, A7 Ploieşti- Buzău, dar şi pe mai multe drumuri din judeţele Constanţa, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Harghita, Vrancea şi Vaslui. Recomandăm conducătorilor auto ca pe timp de ceaţă să reducă viteza, să mărească distanţa de mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile. De asemenea, atragem atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor, faptul că trebuie să fie conştienţi că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic. Vă amintim că în perioada 4-5 noiembrie vor fi impuse restricţii de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, pentru a permite efectuarea unor lucrări de construcţie şi instalare. În funcţie de destinaţie şi de categoria autovehiculelor pe care le conduceţi, conducătorii auto sunt sfătuiţi să aleagă celelalte puncte de trecere a frontierei România-Bulgaria, respectiv cele din judeţul Călăraşi, judeţul Constanţa, judeţul Dolj şi judeţul Teleorman.

