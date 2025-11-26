CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 09:27

Parlamentul ar putea reanaliza şi finaliza în acest an legea pensiilor private, dacă va fi dată repede motivarea Curţii Constituţionale.

Anunţul a fost făcut de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după ce Curtea a declarat neconstituţional un singur aliniat dintr-un articol din actul normativ.

Potrivit magistraţilor CCR, fraza care prevede că bolnavii de cancer vor putea beneficia de toţi banii printr-o plată unică este o excepţie care încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât instituie o discriminare pe criteriu subiectiv. Toate celelalte obiecţii formulate de Înalta Curte şi de AUR au fost respinse de Curtea Constituţională. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)