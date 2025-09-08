Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 11:04

Câteva mii de cadre didactice din toată ţara protestează, luni, în Piaţa Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate de Guvern în sistemul de educaţie.

Manifestanţii afişează pancarte cu mesaje precum: ‘Educaţia merită o felie mai mare de pizza’, ‘Azi tăiaţi din educaţie, mâine cerşim ca naţie’ şi ‘Salarii decente. Educaţie demnă’.

Profesorii cer demisia Guvernului.

Sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Federaţiile sindicale din Educaţie urmăresc să atragă atenţia asupra obligativităţii soluţionării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi asupra faptului că salariaţii din Educaţie resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învăţământ, dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educaţiei, se arată într-un comunicat transmis, duminică, de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţia Naţională Sindicală ‘Alma Mater’.

‘Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim’, susţin sindicatele.

Potrivit acestora, măsurile de ‘eficientizare’ aplicate în domeniul învăţământului prin Legea 141/2025 vor avea ‘un cost mult mai mare’ pe termen mediu şi lung, afectând direct calitatea educaţiei, statutul profesional şi social al angajaţilor din învăţământ, precum şi viitorul beneficiarilor primari.

‘Protestul nostru este pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost’, au transmis sindicaliştii. AGERPRES

