(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 17:28

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, astăzi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă în instituţiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluţii, deoarece problema rămâne.

‘Dacă este foarte vehement şi foarte vocal domnul Andrei Ionescu (actorul Ioan Andrei Ionescu – n.r.), cu care am filmat, am lucrat mult… El se consideră ‘cobaiul Ministerului Culturii’. Departe de mine să-i consider pe colegii mei cobai şi atunci am zis hai mai bine să încercăm o altă abordare, dacă ei se simt cobai. Până la urmă, fără implicarea participativă, activă a celor cărora se adresează aceste instrucţiuni, aceste soluţii, această căutare de soluţii, nu poţi face, că ‘dragoste cu sila’ nu merge. Şi atunci am zis hai că vom găsi o altă soluţie, asta e’, a declarat Demeter, pentru Agerpres.

Ministrul a precizat că nu s-a gândit deocamdată cum se va proceda.

‘Nu m-am gândit. Deocamdată acum am anunţat că… Deci, asta e o soluţie pe care au propus-o colegii. Au propus un grup de lucru, care a muncit câteva luni de zile. Dar, repet nu se poate aplica. Împotriva voinţei celeilalte părţi, nu poţi să o pui în practică. Împreună cu ei şi cu alţii vom căuta altele. Problema rămâne’, a spus Demeter Andras.

Actorii Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti au organizat marţi un protest faţă de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul le-a fost adus la cunoştinţă prin Circulara nr. 766/03.02.2026 – Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert.

Atât actorii, cât şi ceilalţi angajaţi în departamentele tehnic şi producţie ale TNB protestează faţă de faptul că această circulară transformă munca de creaţie nenormată în domeniul artistic în muncă de birou şi conţine anexe prin care sunt obligaţi să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunţită pentru orele de lucru.

‘Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în ‘scriitori de rapoarte zilnice’, iar pe directorul artistic sau pe manager – în ‘raportorul’ nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoţional greu de cuantificat”, au transmis actorii TNB, conform comunicatului.(Agerpres/ FOTO imagine generata cu AI)

Etichete:
