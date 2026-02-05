Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: Patru copii instituţionalizaţi au fost adoptaţi în 2025 de familii din Italia şi Germania

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 08:05

Patru copii instituţionalizaţi din judeţul Botoşani au fost adoptaţi, anul trecut, de familii din Italia şi Germania, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, şefa Compartimentului de adopţii şi post-adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Elena-Alina Ciorsac.

Potrivit sursei citate, DGASPC a finalizat, în 2025, procedurile de adopţie internaţională pentru două fetiţe şi doi băieţei, cu vârste între patru şi şapte ani, care se aflau în sistemul de protecţie a copilului.

Cele două fetiţe, de patru ani şi nouă luni, şi, respectiv, şapte ani, au plecat în Italia, iar cei doi băieţei, care sunt fraţi, de patru şi de şase ani, au fost adoptaţi în Germania.

‘Înainte de a veni familia în România, se întocmeşte un raport cu toată situaţia detaliat a copilului, fotografii, filmuleţe şi se trimite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului de la Bucureşti. Autoritatea transmite toate aceste informaţii autorităţilor de la domiciliul familiei din străinătate. Şi acolo familia este chemată, i se arată fotografii, i se transmit informaţie din raportul de evaluare a copilului şi apoi, după aia, vine să vadă copilul. Familiile sunt atestate, sunt evaluate de către autorităţile competente din statul respectiv şi autoritatea de la noi se asigură că într-adevăr copilul adoptat în acel stat va beneficia de toate drepturile, ca un copil din acel stat’, a afirmat Elena-Alina Ciorsac.

Ultima adopţie internaţională realizată de DGASPC Botoşani a avut loc în 2021, când un băieţel a fost adoptat de o familie din Malta. (Agerpres/ FOTO AI/ imagine ilustrativă)

