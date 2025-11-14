Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuţia privind bugetul de anul viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 14:54

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de anul viitor.

El a răspuns astfel întrebat fiind, într-un interviu acordat site-ului ‘Europa Liberă România’, în ce stadiu se află procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026.

‘În următoarele două săptămâni va începe discuţia pe buget. Trebuie să spunem deschis: bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate. Şi dacă nu le adoptăm cel mai târziu până la jumătatea lunii decembrie, există, din păcate, riscul ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punctul de vedere al ţintelor deficitului bugetar. Şi nu ne putem permite asta ca ţară. Voi insista în perioada imediat următoare să punem în practică toate proiectele care setează bugetul sănătos – respectăm jaloanele, ne încasăm fondurile europene şi creăm condiţii ca de anul viitor să reluăm o creştere economică sănătoasă, cu o economie pusă pe baze corecte, cu legi bune şi cu o altă atitudine’, a declarat Ilie Bolojan.

În context, premierul a precizat referitor la bugetul alocat Apărării că România va respecta angajamentele pe care şi le-a luat.

‘Apărarea, conform angajamentelor pe care şi le-a luat România, va trebui să aibă un buget ceva mai mare. Nu mult mai mare, pentru că nu ne putem permite, dar vom respecta angajamentele pe care România şi le-a luat şi vom creşte acest buget’, a afirmat Bolojan. (Rador/ FOTO gov.ro)