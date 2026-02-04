Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este duminică, zi nelucrătoare.

Potrivit Agenţiei naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială, vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

În cazul persoanelor care au optat pentru plată prin mandat poştal, sumele vor fi achitate începând cu 10 februarie, conform calendarului stabilit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)