Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este duminică, zi nelucrătoare.

Potrivit Agenţiei naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială, vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

În cazul persoanelor care au optat pentru plată prin mandat poştal, sumele vor fi achitate începând cu 10 februarie, conform calendarului stabilit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate
Naţional marți, 3 februarie 2026, 12:40

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice,...

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului
Naţional marți, 3 februarie 2026, 07:45

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei şedinţe importante şi pe alocuri tensionate a...

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului
Naţional marți, 3 februarie 2026, 06:08

Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului

Senatul a adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului. Unul dintre iniţiatori, deputatul PNL...

Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului
Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere
Naţional luni, 2 februarie 2026, 10:34

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere

Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 şi A2 şi pe drumurile din 15 judeţe. A nins consistent, începând de aseară, în...

Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere
Naţional luni, 2 februarie 2026, 07:02

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care...

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 11:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:50

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4...

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:42

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Ministrul sănătăţii,...

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită