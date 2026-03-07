Beneficiarii existenţi ai tichetului de energie nu trebuie să depună o nouă cerere

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 10:50

Persoanele care beneficiază de tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere ca urmare a prelungirii acordării sprijinului pentru plata energiei electrice până la 31 decembrie 2026, precizează Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

O nouă cerere este necesară doar dacă intervin modificări privind domiciliul sau componenţa familiei, caz în care actualizarea datelor trebuie realizată prin aplicaţia specializată.

Sprijinul, în sumă de 50 de lei pe lună, este destinat persoanelor singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei şi familiilor cu un venit net lunar pe fiecare membru de cel mult 1.784 de lei.

Rador