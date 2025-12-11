Ascultă Radio România Iași Live
Bacău: Un medic şi o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 11:49

Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar fi primit în mod repetat, de la mai multe persoane, mită ce fluctua de la 50 de lei până la 400 de lei. În schimbul banilor, acesta întocmea mai multe certificate de concediu medical, atestând în fals că pacienţii suferă de afecţiuni medicale deşi nu a realizat vreun consult medical prealabil.

Totodată, în perioada 2021-2025, asistenta medicală ar fi dat mită în mod repetat unui medic specialist din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, minimum câte 100 de lei, instigându-l să întocmească mai multe certificate de concediu medical. Şi în acest caz era atestat în fals că pacienţii suferă de afecţiuni medicale, deşi medicul nu a realizat vreun consult în prealabil.

‘Ulterior, beneficiarii au folosit înscrisurile întocmite în fals prin depunerea la angajatori (beneficiarii fiind preponderent angajaţi din cadrul SJU Bacău şi SAJ Bacău, dar şi alte instituţii publice sau societăţi private), cu consecinţa că, deşi nu s-au prezentat la serviciu, au primit indemnizaţie de 100% din salariu în mod nelegal’, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Potrivit sursei citate, medicul specialist este sub măsura controlului judiciar pentru infracţiuni similare şi are interdicţia de a exercita profesia în cadrul SJU Bacău, începând cu luna iunie 2025.

Procurorii au efectuat, marţi, percheziţii domiciliare şi la UPU Bacău în urma cărora au fost descoperite şi ridicate sume de bani, telefoane mobile, documente şi alte bunuri care constituie mijloace de probă.

În acest dosar au fost emise opt mandate de aducere, suspecţii fiind audiaţi de către procuror.

Medicul şi asistenta medicală de la UPU Bacău au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după care au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, medicul are interdicţia de a-şi exercita profesia la UPU Bacău şi a semnat o cauţiune pentru suma de 50.000 de lei.

Procurorii au precizat că în acest dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte fapte şi persoane. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

