Autorităţile din comuna Praid au prelungit cu alte 30 de zile starea de alertă

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 13:40

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit din nou starea de alertă comună cu 30 de zile, în urma situaţiei generate de inundarea salinei din localitate de apele pârâului Corund.

Măsurile dispuse vizează în continuare menţinerea în siguranţă a perimetrului minier, dar şi informarea punctuală a populaţiei din zonă despre evoluţia fenomenului.

Accesul în zona afectată şi în canionul de sare rămâne interzis, iar dacă situaţia o impune, se va acorda asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid, pe 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran în urma ploilor abundente; ulterior, aceasta a fost prelungită în fiecare lună.(Rador/ FOTO agerpres.ro)