(AUDIO) Undă verde pentru Organizația de Management al Destinației Județul Iași

Ministerul Economiei a emis avizul pentru Organizația de Management al Destinației Județul Iași, un for care preia activitatea Destination Iași.

Viceprimarul municipiului, Daniel Juravle, a explicat că schimbările sunt de substanță și presupun un management complet, nu doar activități de marketing turistic.

Acestea includ coordonarea strategiilor de promovare, dezvoltarea de produse turistice, cercetări de piață și atragerea de fonduri.

Noua organizație poate încheia parteneriate publice-private și are obligația de a elabora o strategie și un plan de acțiune în maximum un an, a precizat Daniel Juravle:

„Toate aceste aspecte au fost surprinse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a câtorva reglementări guvernamentale, ministeriale. În ceea ce privește structura organizatorică acestui OMD, avem un aspect clar. Există cel puțin un manager de destinație turistică, pentru că legea prevede ca obligație includerea în OMD județean a unui post de manager de destinație turistică. Dincolo de asta, mă aștept ca structura organizatorică să fie una profesională, în primul rând, iar în afară de managerul OMD-ului să avem o echipă dedicată implementării strategiei, cu oameni specialiști pe comunicare, pe marketing, pe atragere de fonduri, cercetare, management operațional și toate acestea nu se pot întâmpla decât sub un cadru instituțional corect și cu un buget adecvat.”

În perspectivă, Iașul pregătește documentația pentru a obține titlul de Organizație de Management al Destinației la nivel regional.

Această structură ar însemna cooperare între mai multe județe, un buget de peste 250.000 de euro și politici comune de marketing turistic la nivel regional, a completat viceprimarul Daniel Juravle:

„Pentru a obține statutul de OMDA regional, entitatea trebuie să reunească cel puțin 10.000 de locuri de cazare clasificate în regiune, trebuie sa aibă un buget minim de aproximativ 250.000 de euro O asociere coordonată OMD regional se formează practic prin gruparea mai multor OMD-uri județene Împreună cu unități administrativ-teritoriale din acea regiune sau alte entități interesate și totul se face într-un cadru de cooperare, un parteneriat public-privat. Totodată, are și un rol strategic și coordonator acest OMD regional, pentru că el trebuie să învețe să implementeze politici regionale de marketing turistic, să-și sincronizeze strategiile județene, să aibă acces împreună la resurse regionale și europene și susținere strategică pentru destinațiile din zonă.”

(Radio Iași/ FOTO screenshot Facebook)