(AUDIO) Tragedie la Ciortești: Două autoturisme s-au ciocnit frontal, trei persoane și-au pierdut viața

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 16:08

A crescut numărul victimelor în urma accidentului de astăzi din comuna Ciortești, județul Vaslui, în care două autoturisme s-au ciocnit frontal.

După ce șoferul uneia dintre mașini, un bărbat în vârstă de 45 de ani, și-a pierdut viața, a fost declarat și decesul soției sale însărcinate, în vârstă de 36 de ani.

Deși medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași au efectuat o cezariană de urgență, fătul nu a putut fi salvat și a fost declarat decesul, în timp ce tot sângele din rezervele spitalului a fost consumat în încercarea de a salva mama, însă femeia a murit.

Celălalt șofer este în investigații, a declarat coordonatorul UPU SMURD Iași, medicul  Diana Cimpoeșu:  S-a consumat toată cantitatea de sânge care exista în punctul de transfuzie a Spitalului ”Sfântul Spiridon”, s-au cerut rezerve suplimentare, pentru că un astfel de caz necesită o cantitate mare de sânge de transfuzii. Celălalt șofer a fost adus de către SMURD în Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului ”Sfântul Spiridon”, este cu contuzii multiple, dar stabil hemodinamic, prezintă amnezie retrogradă și este în investigații, cu siguranță va avea nevoie și de consult neurochirurgical.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz, a precizat purtătomrul de cuvânt al IPJ Iași, Adina Ciobanu:  Poliția a fost sesizată prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că pe DN 24, în afară a localității Certești, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele verificări, a reieșit faptul că un bărbat de 44 de ani, din județul Vaslui, în timp ce conduce autoturismul din direcția municipiului Vaslui către municipiul Iași, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, momentul în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani din județul Vaslui. Șoferul de 35 de ani a fost testat alcooloscopic, rezultând faptul că nu se afla sub influența alcoolului. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

(Radio Iași/ FOTO ISU IS)

