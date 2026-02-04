(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 10:22

Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală, nemulțumite de de măsurile luate prin aplicarea legii 141/2025.

La manifestație participă cadre didactice și personal auxiliar din toată țara.  Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști, care s-au alăturat colegilor lor pentru a-și face auzite revendicările, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: Vom fi prezenți la Guvern începând cu ora 12:00 până la ora 13:30. Ne dorim foarte mult să revenim la normalitate, normalitatea anterioară Ordonanței 141, adoptată de către Guvernul actual în vara anului 2025, și mă gândesc aici, specific, la revenirea la norma didactică de predare de 18, respectiv 16 ore. De asemenea, ne referim la clasele de elevi cu efectiv scăzut și, nu în ultimul rând, la cuantumul plății cu ora.

Liderul USLIP, Iași, Laviniu Lăcustă, a mai declarat că în această perioadă se strâng semnături pentru declanșarea viitoarelor forme de protest, care ar putea culmina cu greva generală.

Laviniu Lăcustă: Pe parcursul lunii februarie vor fi transmise în teritoriu liste pentru a consulta membrii cu un referendum, în ceea ce privește viitoarele forme de protest și momentul când acestea vor trebui făcute.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

