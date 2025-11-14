(AUDIO) Sindicatele critică declarația ministrului Educației, potrivit căreia cadrele didactice ar fi vinovate de gradul de analfabetism funcțional din rândul elevilor. Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Problema este una complexă și suntem contrariați de afirmațiile unei persoane din sistem, care ar trebui să înteleagă mai profund resorturile fenomenului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 17:12

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” critică declarația recentă a ministrului Educației, Daniel David, potrivit căreia cadrele didactice ar fi principala cauză a analfabetismului funcțional cu care se confruntă elevii din România.

Sindicatele amintesc că fenomenul are cauze multiple, inclusiv politici educaționale inconsistente și măsuri recente ale ministerului, care ar fi accentuat dificultățile din sistem.

Într-o declarație pentru postul nostru de radio, Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași a subliniat că profesorii lucrează de ani de zile într-un sistem subfinanțat și marcat de reforme haotice.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: Realitatea este una mult mai complexă în ceea ce privește fenomenul analfabetismului funcțional, iar din această perspectivă nu putem decât să fim destul de contrariați de afirmațiile unui om care este din sistem și care ar trebui să înțeleagă mai profund resorturile fenomenului analfabetismului funcțional. Variabile sunt destul de multe. Problema analfabetismului funcțional ține și de infrastructură, ține de un anumit mediu socio-economic din care provin acei copii, ține și de programele care așa cum știm cu toții nu au fost suficient de adaptate la noile realități. Sigur că da, în anumite circumstanțe pe care nu le putem elimina cu totul putem vorbi și de o contribuție poate a unor cadre didactice mai ales în acele zone în care vorbim de profesori necalificați care pot contribui la această creștere a analfabetismului funcțional. Pe de altă parte mă întreb cum au contribuit măsurile adoptate de către domnul David, prin legea 141, la scăderea acestui fenomen.

Reamintim că ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în cadrul unui podcast organizat de organizația Salvați Copiii, că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este lipsa de pregătire a cadrelor didactice. Oficialul a subliniat că, în cazul în care elevii ajung până în clasa a VIII-a fără să aibă competențe de bază, vina nu poate fi căutată în altă parte.

Daniel David: În zona preuniversitară, responsabilitatea este a profesorilor, mai ales dacă îl ai pe copil la școală. Pe cei care au abandonat școala, acolo responsabilitățile sunt împărțite, inclusiv familia, inclusiv autoritățile locale, pentru că au nevoie de suport economic să meargă la școală și așa mai departe, dar dacă îl ai pe copil în școală, l-ai primit în, nu știu, clasa a 5-a, și ai lucrat cu el până clasa 8-a, și în clasa 8-a, la testele PISA sau la TIMS, el apare în zona de analfabetism funcțional, fiind la școală, păi nu vă supărați, cine este de vină?

(Radio Iași/ Andreea Daraban/FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)