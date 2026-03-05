(AUDIO) Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, boicotate de profesorii din jud. Iași

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 11:51

Profesorii din județul Iași anunță că vor boicota simulările examenelor naționale pentru clasele a VIII-a și a XII-a, programate la jumătatea lunii martie.

Cadrele didactice vor fi prezente la orele de curs, însă nu vor participa la simularea Evaluării Naționale și cea a Bacalaureatului – a explicat, astăzi, liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Putem confirma faptul că aceste simulări vor fi puternic afectate de intenția cadrelor didactice de a nu a participat la aceste examene. Vom veni la unitatea de învățământ și fiecare își va face treaba pe care o are de făcut în acea zi. Dacă vei avea ore vei ține ora respectivă sau fiecare în funcție de ceea ce va avea de făcut. Noi ne prezentăm la ore în mod normal, deoarece așa cum spuneam, o să ne facem orele pe care le avem în programă, dar nu participăm la demersul Ministerului Educației Naționale.”

Cadrele didactice sunt nemulțumite de măsurile de austeritate, impuse de Guvern, printre care se numără comasarea unor unități de învățământ sau micșorarea tarifului pentru plata cu ora.

Sindicaliștii avertizează că, în cazul în care revendicările nu le vor fi ascultate, în perioada următoare ar putea declanșa o grevă generală.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)