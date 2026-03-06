(AUDIO) Reorganizare la Prefectura Vaslui: 12 angajați își pierd locul de muncă

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 12:29

12 angajați ai Prefecturii Vaslui vor fi concediați, după reducerea schemei de personal.

Măsura vine în contextul reorganizării din acest domeniu, impuse de Guvern, prin care se urmărește eficientizarea administrațiilor publice atât la nivel central, cât și local.

Organigrama Prefecturii Vaslui prevedea, până acum, 47 de posturi, însă, acestea vor trebui reduse până la 35.

Astfel, 12 persoane își vor pierde locul de muncă, în ciuda unor noi negocieri purtate de autoritățile locale cu decidenții de la București, a explicat prefectul de Vaslui, Eduard Popica: ”Instituțiile au fost împărțite, să spun așa, în patru categorii, categorii care au fost diferențiate prin numărul de UAT-uri, numărul populației, dar și prin actele administrative care sunt în lucru la nivel de fiecare instituție a prefectului pe țară, județul Vaslui situându-se în acest caz undeva la mijlocul clasamentului, fiind o prefectură de nivel mediu. În acest sens, prin dispoziția ordonatorului principal de credite, instituției prefectului județului Vaslui i-au fost atribuite 35 de funcții din cele 47 existente în prezent. Prin urmare, 12 funcții vor dispărea.”

Noua organigramă a Prefecturii Vaslui ar urma să intre în vigoare în luna iulie.

