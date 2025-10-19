(AUDIO) Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă

Ascultă Radio România Iași Live
Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă.

Pentru început, sunt vizate zece astfel de spații.

Începând din acest an, Primăria a introdus o taxă de protecție civilă, urmând ca din acești bani să fie consolidate și modernizate, pe parcursul mai multor ani, toate cele o mie de adăposturi inventariate din municipiu.

Mihai Chirica: ”E un prim pachet de adăposturi de apărare civilă care intră în aprobarea indicatorilor și ulterior în procedurile de modernizare a lor. Noi vrem să ajungem să trecem prin fiecare adăpost, să-l aducem la niște condiții de utilizare minimale, ca să nu spun că am dorit chiar și confort. E o datorie pe care ne asumăm. Știți că avem și o taxă specială destul de redusă, dar există, prin care dorim să strângem un fond de reparații pentru întreg fondul de adăpostire. Iașul este unul dintre orașele care a dat startul mai devreme față de alte localități acestui proces și vom merge cu el până la capăt.

Reporter: Câte adăposturi sunt inventariate în prezent?

Mihai Chirica: Sunt peste o mie de adăposturi. Unele dintre ele sunt utilizabile, altele mai puțin utilizabile, pentru că dorința noastră, a românilor de a trăi în pace a făcut să neglijăm faptul că uneori e nevoie să ne mai întoarcem cu privirea și către unitățile de adăpostire.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)

