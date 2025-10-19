(AUDIO) Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 10:41 / actualizat: 19 octombrie 2025, 12:06



Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă.

Pentru început, sunt vizate zece astfel de spații.

Începând din acest an, Primăria a introdus o taxă de protecție civilă, urmând ca din acești bani să fie consolidate și modernizate, pe parcursul mai multor ani, toate cele o mie de adăposturi inventariate din municipiu.

Mihai Chirica: ”E un prim pachet de adăposturi de apărare civilă care intră în aprobarea indicatorilor și ulterior în procedurile de modernizare a lor. Noi vrem să ajungem să trecem prin fiecare adăpost, să-l aducem la niște condiții de utilizare minimale, ca să nu spun că am dorit chiar și confort. E o datorie pe care ne asumăm. Știți că avem și o taxă specială destul de redusă, dar există, prin care dorim să strângem un fond de reparații pentru întreg fondul de adăpostire. Iașul este unul dintre orașele care a dat startul mai devreme față de alte localități acestui proces și vom merge cu el până la capăt.

Reporter: Câte adăposturi sunt inventariate în prezent?

Mihai Chirica: Sunt peste o mie de adăposturi. Unele dintre ele sunt utilizabile, altele mai puțin utilizabile, pentru că dorința noastră, a românilor de a trăi în pace a făcut să neglijăm faptul că uneori e nevoie să ne mai întoarcem cu privirea și către unitățile de adăpostire.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)