(AUDIO) Prima ediție a târgului „Bunătăți la Iași”, organizată în acest weekend

5 decembrie 2025





Direcția pentru Agricultură Județeană Iași organizează la acest sfârșit de săptămână prima ediție a târgului intitulat ”Bunătăți la Iași”.

Evenimentul își propune să sprijine agricultura ecologică și gastronomia locală a județului.

Astfel, până duminică au loc mai multe lansări de produse locale. Va prezentată, în premieră, făina de porumb certificată ecologic obținută din soiul tradițional produs la Iași și, de asemenea va lansată prima făină de grâu certificată ecologic, după cum a declarat directorul Direcției pentru Agricultură Iași, Gabriel Hoha: ”Sunt lansate aici și produse ecologice și cel mai important este că nu doar le prezentăm și le lansăm, cât vor fi și live cooking, vor fi realizate produse tradiționale din aceaste materii prime, respectiv mălai, ulei ecologice și făina de grâu ecologică de la magazia Mororiței. Deci, pe lângă că vor fi prezentate în cadrul evenimentului, vor fi realizate și produse pentru degustare. De ce?, tocmai pentru a live, ca să zic așa, caracteristicile acestor produse.”

La manifestare participă și elevi ai colegiilor și liceelor cu profil agricol din județul Iași.

