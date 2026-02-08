(AUDIO) Planuri de reconfigurare majoră în centrul Iașiului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 11:40

Proiectul de reconfigurare a parcului din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași prevede transformarea întregii zone într-un spațiu pietonal.
Planul include mutarea Teatrului Cub în parcarea de pe strada Agatha Bârsescu și desființarea locurilor de parcare din jurul teatrului.
Circulația vehiculelor va fi interzisă pe artera din fața Filarmonicii și a Universității Naționale de Arte.
De asemenea, pietonalul existent va fi extins de la Catedrala Mitropolitană până la fosta clădire a Casei Modei.
În zonă sunt prevăzute trei proiecte majore de investiții. Acestea vizează consolidarea Catedralei Mitropolitane, finalizarea lucrărilor la Filarmonica Moldova și reamenajarea spațiului din jurul teatrului. Valoarea investițiilor este estimată la aproape 150 de milioane de lei.
Primarul Mihai Chirica a declarat că toate cele trei investiții vor fi realizate cu fonduri europene.
Mihai Chirica: Fiecare zonă unde se investește duce, de obicei, și la o reconfigurare a mobilității. Cea mai mare transformare va fi pe inelul cuprins între Podu Roș, strada Palat, Anastasie Panu, respectiv Sfântul Lazăr, care va arăta altfel de cum a arătat oricând în istoria noastră, a Iașiului. Pietonalul se va extinde, așa cum am promis, când terminăm lucrările, respectiv Filarmonica și în jurul Teatrului Național, închidem circulația până la Casa Modei și va deveni pietonalul din nou extins, sigur, cu accesibilitatea pentru persoane riverane în zona de parcare și atât, după care vedem cum abordăm etapa 3, respectiv până în Piața Unirii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)

