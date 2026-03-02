Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Navetă zilnică pentru 250 de preșcolari și elevi din Răducăneni, județul Iași, din cauza lucrărilor de renovare a unităților de învățământ din comună

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 10:21

Aproximativ 250 de și preșcolari și elevi de clase primare din comuna Răducăneni, județul Iași, fac zilnic naveta către localitățile Bohotin și Bazga, aflate la câțiva kilometri distanță.

Copiii sunt relocați temporar deoarece clădirile în care funcționează unitățile școlare din Răducăneni, la care sunt înscriși, se află în plin proces de renovare.

În fiecare dimineață, elevii sunt preluați cu microbuzele școlare și transportați către școlile unde își desfășoară cursurile. La finalul programului, aceștia sunt aduși înapoi în comună, unde sunt așteptați de părinți.

Directorul adjunct al Liceului ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni, Livia Panțîru, instituție care are în componență două grădinițe și două școli gimnaziale, a declarat că este o situație dificilă, însă speră ca lucrurile să revină la normal din anul școlar următor: ”Învățăm la o structură la Școala Primară Bazga, cu vreo șase clase. Învățăm și dimineață și după amiază. Învățăm cu elevi de primar la școala Bohotin 1 și Bohotin 2.

Reporter: Elevii de la Liceul ”Lascăr Rosetti” sunt transportați la Bohotin zilnic?

Livia Panțîru: O parte dintre ei sunt transportați zilnic la Bohotin. Avem trei microbuze școlare cu care facem foarte multe curse și dimineață și la prânz și seara.”

Directorul adjunct al Liceului ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni, Livia Panțîru, recunoaște că microbuzele pentru transportul copiilor nu sunt suficiente, însă se depun eforturi pentru ca preșcolarii și elevii să învețe în condiții optime, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a structurilor școlare din Răducăneni: ”Îi duc părinții la microbuz, îi ducem la școală, când termină îi așteptăm, îi luăm, îi ducem iarăși, părinții îi așteaptă. Este un efort din partea tuturor și a părinților deopotrivă și a noastră, ca și cadre didactice, pentru că cadrele didactice vin cu copiii, pleacă împreună cu ei, îi așteaptă, îi aduc înapoi în curtea veche a primăriei și de acolo îi așteaptă părinții. Mai ales cei mici trebuie însoțiți permanent. E foarte greu.

Reporter: Sunt suficiente microbuzele pe care le aveți să transportați copiii?

Livia Panțîru: Nu sunt suficiente, dar asta e, ne descurcăm așa cum am spus, cursele sunt foarte aglomerate, adică la minut pleacă cursele respective, pentru că este foarte, foarte greu.”

Corpul principal al Liceului Teoretic ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, se află în reabilitare încă din 2016, cu numeroase sincope. În paralel, alte trei corpuri de clădire din componența liceului au intrat în renovare în urmă cu aproximativ doi ani, prin proiecte derulate cu fonduri din PNRR, termenul de finalizare a tuturor investițiilor fiind sfârșitul lunii august.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

