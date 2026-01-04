Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 10:48 / actualizat: 4 ianuarie 2026, 11:49

Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an.

Proiectul are o valoare de 30 de milioane de lei și se va desfășura pe parcursul a doi ani. Odată cu remodelarea acestui spațiu, va fi mutat și Teatrul Cub, din imediata vecinătate.

Primarul municipiului, Mihai Chirica, spune ce prevede exact investiția: ”Parcul din jurul Teatrului Național este finanțată pe fonduri europene nereimbursabile, aproape 30 de milioane de lei, cuprinde refacerea în integralitate a parcului, după modelul parcului pe care l-am pus în funcțiune în luna octombrie între Mitropolia Moldovei și Bucovinei și clădirea Teatrului Național. Va presupune în cele de urmă și mutarea Cub-ului aici, lângă noi pe Agatha Bârsescu, dar este un al treilea proiect sau al câtelea o fi dar în orice caz, va avea nevoie de o altă finanțare și sigur va pune în valoare clădirea emblematică și ea Teatrul Național din Iași. Lucrările la fel vor fi în jur de 24 de luni aici, pentru că sunt și lucrări de descărcare arheologică destul de anevoioase.”

Tot în acest an, ar urma să fie finalizate lucrările la Filarmonica „Moldova” Iași, un proiect de 40 de milioane de lei.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

