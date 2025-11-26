Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Luciana Antoci: Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 10:04

Adevărata urgență a sistemului de învățământ rămâne formarea cadrelor didactice, a declarat în emisiunea Dezbaterea Zilei,  consilierul de stat în cancelaria prim-ministrului,  Luciana Antoci.

Ea a subliniat că, deși este important  ca procentul din PIB pentru educație să fie ridicat, aceste resurse trebuie orientate, cu prioritate, spre pregătirea profesorilor.

Luciana Antoci: Profesorii ies, cei foarte tineri, din universitate cu o pregătire pedagogică realizată printr-o practică, din punctul meu de vedere, neadaptată în acest moment, și am să-mi explic acest punct de vedere spunând că, din păcate, practica pedagogică se face în continuare doar în colegiile și liceele mari din mediul urban, unde se află, de altfel, mentorii de practică pedagogică, doar că absolvenții de universități care sunt aspiranți la cariera didactică sunt, cel mai adesea, repartizați după titularizare în școli din mediul rural, care au cu totul alte particularități.

Consilierul de stat în cancelaria prim-ministrului,  Luciana Antoci, a criticat formatul actual al practicii pedagogice, limitat la asistență și susținere de lecții, fără a-i pregăti pe viitorii profesori pentru realitățile unei școli.

Luciana Antoci: Practica pedagogică în formatul actual presupune doar activități de asistență la lecție și de susținere a unor lecții, ori noi știm foarte bine că organizația școlară înseamnă mult mai mult decât atât: înseamnă să cunoști foarte bine mecanismele de funcționare ale unei școli, departamentele specifice, administrativ, contabilitate, secretariat, infrastructură școlară, documentele școlare trebuie să fie foarte atent completate, relațiile cu celelalte instituții, fie că vorbim de autorități locale ori județene sau de ONG-uri, toate acestea sunt componente ale profesiei didactice.

