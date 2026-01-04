(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 09:18

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de Bobotează.

În curtea lăcașului de cult au fost așezate, ieri, vasele pentru Agheazma Mare, iar mâine, în fața treptelor de la intrarea în catedrală va fi așezată crucea de Bobotează.

Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Botezului Domnului va fi oficiată în două locații diferite, de la ora 6:30 și de la ora 9:00, iar slujba cea mare de sfințire a apei va fi săvârşită, începând cu ora 11:00, de către Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei: ”Sfânta Liturghie, din ziua prăznuirii Botezului Domnului, va fi oficiată în ziua de marți, 6 ianuarie, în două locații diferite din încinta ansablului mitropolitan din Iași, la altare diferite cu începere de la ore diferite. Astfel, credincioșii pot participa în încinta paraclisului Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, sala Eclesia din Muzeul Mitropolitan, de la ora 6.30, unde Slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, respectiv în Catedrala Mitropolitană, unde Sfânta Liturghie va începe în jurul orei 9:00. Sfințirea cea mare a apei, sau slujba de Aghiasmă Mare, va fi săvârșită la finalul Sfintei Liturghii din Catedrala Mitropolitană, pe esplanada din fața intrării în locașul de cult, în jurul orei 11, de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhipiscopiei Iașilor, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei ieșene.”

Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an, au fost pregătite 20 de vase cu apă a câte 500 de litri fiecare. Agheasma Mare va fi oferită credincioșilor de 50 de voluntari ai Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

