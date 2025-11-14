(AUDIO) „Interviu cu viitorul meu”, proiect pentru elevii din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
14 noiembrie 2025

În județul Iași se desfășoară proiectul „Interviu cu viitorul meu”, inițiativă menită să aducă elevii mai aproape de profesioniști din diverse domenii. Specialiști cu cariere solide le prezintă tinerilor nu doar parcursul profesional, ci și propriile povești de viață.

Inițiativa aparține Centrului Județean de Resurse și Asistență Socială din Iași, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, Camelia Tamaș, coorodonatorul serviciilor de consiliere din cadrul instituției: ”Proiectul a pornit de la inițiativa unor colegi din școlile din municipiul Iași și anume 10 consilieri școlari au desfășat primele activități de acest gen, după care le-am extins la nivelul județului, în sensul că întâlnirile acestea fiind online, întâlnirile cu specialiști, toți copiii care și-au manifestat interesul pentru o anumită profesie, o anumită specializare, o anumită calificare, s-au putut conecta prin intermediul profesorilor consilieri școlari. Copiii s-au putut conecta, fie individual, fie chiar în format organizat.”

 

Interviu cu viitorul meu_volum simpozion 2025

Camelia Tamaș a mai declarat că proiectul completează activitatea consilierilor școlari, desfășurată în mod obișnuit în cabinete sau în sălile de clasă.

În județul Iași activează 133 de profesori consilieri școlari, iar luna aceasta activitatea acestora se concentrează pe orientarea școlară și profesională a elevilor de gimnaziu.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

