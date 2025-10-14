Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO/AUDIO) Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 14:06

32.000 de credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie, oficiată cu prilejul Hramului Cuvioasei Parascheva, de un sobor de înalți ierarhi, atît din țară cît și de peste hotare, în fruntea cărora s-a aflat Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Ceremonialul s-a desfășurat, ca în fiecare an, pe un podium special amenajat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane.

Pentru cei care nu au reuşit să ocupe un loc în apropierea scenei, în mai multe zone din apropiere au fost amplasate ecrane panoramice iar pe străzile unde pelerinii stau la rând sunt difuzoare, astfel încât aceştia să poată asculta slujbele.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Filotheos, Mitropolit de Tesalonic a evidențiat chemarea Evangheliei la lepădarea de sine și urmarea lui Hristos, arătând că Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama sunt exemple vii ale îndumnezeirii prin har: ”Și de vreme ce astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne învețe răbdarea nevoinței, a jertfei și bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruință să ne lumineze mintea, pentru a înțelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu și activ în Biserică. Să ne luăm, așadar, fiecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că Însuși Hristos merge înaintea noastră. Și când omul Îl urmează pe Domnul, deși este Cruce, ea devine lumină; și atunci, așa cum spune Sfântul Palama, omul devine „dumnezeu prin har.”

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei a spus: ”Pelerinilor în mod special le datorăm frumusețea acestei zile. De la ei învățăm puterea răbdării, a jertfei, a dragostei pentru Hristos, pentru Maica Domnului și pentru Sfinți. Vă adorăm iubiți felerini, întoarcere cu bine la casele dumneavoastră!”

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a oferit un premiu pentru familiile numeroase, care, potrivit Înaltpreasfinițitului Teofan, evidențiază importanța tinerelor generații, în contextul declinului demografic al României: ”Dintre lucrurile frumoase sunt și familiile cu mulți copii. Existența acestor familii este cu atât mai meritorie cu cât situația demografică a țării este extrem de dificilă. Acum 11 ani am prezentat aici în fața dumneavoastră o familie de creștini mireni din zona Neamțului cu 13 copii. Anul acesta dorim a onora 3 familii de preoți binecuvântați de Dumnezeu cu număr mare de copii.”

Douăzeci de mii de pelerini stau, în continuare, la rând, pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva și cea a Sfântului Grigorie Palama. Timpul de așteptare se ridică, acum, la 12 ore.

Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro

