Distincţii pentru familiile de preoţi cu mulţi copii, oferite de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 12:29

Astăzi, 14 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarei Moldovei, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. După slujba arhierească, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a invitat şi a premiat pe scenă trei familii de preoţi care au fiecare câte 10, 11 şi 12 copii.

Iată care sunt familiile care au primit astăzi aprecierea pentru jertfelnicia şi, totodată, binecuvântarea de a avea mulţi copii:

Familia preotului Dumitru Lazăr

Pr. Lazăr Dumitru, paroh la Parohia Podoleni, Protopopiat Roznov – a primit Distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”;

Prezbitera Adina Valentina Lazăr, profesor titular de limba şi literatura română (actualmente în concediu de creștere copil) – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Lazăr doresc să studieze medicina, arhitectura, sunt pasionaţi de muzică (pian, chitară şi voce), având împreună numeroase prestaţii. Aceştia sunt:

  1. Anastasia-Ioana (18 ani), Colegiul National „Petru Rareș” Piatra Neamț;
  2. Ecaterina (16 ani), Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț;
  3. Parascheva (13 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni;
  4. Andrei (12 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni;
  5. Iustinian (10 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni;
  6. Veronica (8 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni;
  7. Natalia (6 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni;
  8. Elena (5 ani), Grădiniță;
  9. Maria (3 ani), în brațele mamei;
  10. Anisia (1 an si 4 luni), în brațele mamei.

Familia preotului Ionuț-Alexandru Figher

Pr. Ionuț-Alexandru Figher, paroh la Parohia Frenciugi, Protopopiatul 3 Iași – a primit Distincţia „Crucea sârbească”;

Prezbitera Ionela Figher, asistent social, însă de la primul copil, din 2009 (de 15 ani), este în concediu de creștere copii – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Figher sunt participanţi cu premii sau menţiuni la olimpiadele de matematică şi religie. Sunt pasionaţi de informatică, matematică, desen, şah şi muzică (instrumente şi voce). Aceştia sunt:

  1. Ecaterina (16 ani), Liceul „Nicolae Iorga” Negrești;
  2. Ștefan (15 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești;
  3. Maria (13 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești;
  4. Vasile (12 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești;
  5. Filofteia (10 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești;
  6. Petronia (8 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești;
  7. Nectaria (6 ani), clasă pregătitoare;
  8. Elisabeta (4 ani), Grădinița „Prichindelul”, Negrești;
  9. Teodosia (3 ani), Grădinița „Prichindelul”, Negrești;
  10. -11. Gheorghe și Dumitru (1 an). Gemeni, născuți pe 12 octombrie!

Familia preotului Liviu Popescu

Pr. Liviu Popescu, preot slujitor la Parohia Voinești, Protopopiatul 3 Iași – a primit Distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”;

Prezbitera Beatrice-Daniela Popescu, profesor de religie (recent întoarsă la catedră, după o perioadă de concediu pentru creșterea copiilor) – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Popescu sunt participanţi la concursuri literare internaţionale, pasionaţi de sport (fotbal şi rugby) şi fac foarte mult voluntariat. Aceştia sunt:

  1. Anastasia (21 ani), Facultatea de Asistență Medicală, din cadrul UMF Iași;
  2. Iustina (20 ani), Facultatea de Nutriție şi Dietetică, din cadrul UMF Iași;
  3. Nicolae (19 ani), Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
  4. Maria (17 ani), Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași;
  5. Parascheva (15 ani), Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași;
  6. Ioana (14 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași;
  7. Efrem (12 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași;
  8. Nectarie (10 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași;
  9. Luca (9 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași;
  10. Mina (7 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași;
  11. Serafim (5 ani), grădiniță;
  12. Irina (3 ani).
