(AUDIO) Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași

Filmul „Cravata galbenă" rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași

Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași.

Pelicula prezintă întreaga evoluție a dirijorului și compozitorului român Sergiu Celibidache, care s-a născut la Roman, a copilărit la Iași, a debutat la Berlin, în lumea muzicală internațională, și ulterior s-a afirmat pe toate meridianele.

Regizorul filmului, Serge Ioan Celibidache, fiul celebrului dirijor, a declarat că filmul este destinat publicului internațional și ca atare are o distribuție internațională.

Serge Ioan Celibidache: Era o poveste prea extraordinară, prea specială, să nu share-uim cu toată lumea. N-am vrut să-l fac înainte, pentru că n-am putut și… era un proiect extrem de mare, extrem de dificil, de finanțat, și atunci a trebuit să fie tot la parametrii, să ne aruncăm cum ar fi și să-l facem cum trebuie și fără compromis.

Reporter: De ce nu ați ales actori de aici și din țară, de la noi?

Serge Ioan Celibidache: În primul rând pentru că filmul ăsta trebuie să călătorească în toată lumea. Din punctul de vedere comercial trebuie să atragem niște nume mari și n-am avut de ales era o obligație să ne uităm la cine poate să joace în rolul principal.

Producătorul executiv al filmului, Cristina Dobrițoiu, a adăugat că deși a optat pentru o distribuție internațională, pelicula a fost realizată în totalitate în România cu sprijinul a cinci orchestre.

Cristina Dobrițoiu: Au fost multe momente dificile, adică n-a fost nimic ușor, de la finanțare până la producția de zi cu zi, adică au fost multe provocări, dar cu toți am făcut față și ceea ce a contat foarte mult este faptul că toată echipa a venit cu sufletul la acest film și se vede pe ecran, o să vedeți și dumneavoastră.

