(AUDIO) Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 12:46

Filmul „Cravata galbenă” rulează la Cinematograful Cinema City de la Complexul Iulius Mall din Iași.
Pelicula prezintă întreaga evoluție a dirijorului și compozitorului român Sergiu Celibidache, care   s-a născut la Roman, a copilărit la Iași, a debutat la Berlin, în lumea muzicală internațională, și ulterior s-a afirmat pe toate meridianele.
Regizorul filmului, Serge Ioan Celibidache, fiul celebrului dirijor, a declarat că filmul este destinat publicului internațional și ca atare are o distribuție internațională.
Serge Ioan Celibidache: Era o poveste prea extraordinară, prea specială, să nu share-uim cu toată lumea. N-am vrut să-l fac înainte, pentru că n-am putut și… era un proiect extrem de mare, extrem de dificil, de finanțat, și atunci a trebuit să fie tot la parametrii, să ne aruncăm cum ar fi și să-l facem cum trebuie și fără compromis.
Reporter: De ce nu ați ales actori de aici și din țară, de la noi?
Serge Ioan Celibidache: În primul rând pentru că filmul ăsta trebuie să călătorească în toată lumea. Din punctul de vedere comercial trebuie să atragem niște nume mari și n-am avut de ales era o obligație să ne uităm la cine poate să joace în rolul principal.
Producătorul executiv al filmului, Cristina Dobrițoiu, a adăugat că deși a optat pentru o distribuție internațională, pelicula a fost realizată în totalitate în România cu sprijinul a cinci orchestre.
Cristina Dobrițoiu: Au fost multe momente dificile, adică n-a fost nimic ușor, de la finanțare până la producția de zi cu zi, adică au fost multe provocări, dar cu toți am făcut față și ceea ce a contat foarte mult este faptul că toată echipa a venit cu sufletul la acest film și se vede pe ecran, o să vedeți și dumneavoastră.
(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)
