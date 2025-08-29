(AUDIO) Din 1 septembrie, contribuție de 2.430 lei pentru persoanele neasigurate

29 august 2025

De luni, 1 septembrie, persoanele neasigurate trebuie să achite contribuția anuală la sănătate, în valoare de 2.430 de lei.

Cei vizați trebuie să depună declarația 212 la ANAF și să achite suma menționată pentru a beneficia de serviciile medicale din pachetul de bază. Plata se face tot la ANAF, în două tranșe: 25% la depunerea declarației și restul banilor până la 25 mai anul viitor.

Asigurarea acoperă un an de zile, chiar dacă plata este aferentă doar pentru șase luni, a precizat directorul executiv al CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu. Ea a menționat persoanele care rămân asigurate în sistemul de sănătate dar pentru care reținerea CASS se face la sursă: ”Persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului și în concediu de acomodare în cazul adopțiilor, persoanele ale cărori drepturi sunt stabilite prin decretul legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată începând cu 6 martie 1945, veteranii de război, văduvele de război, revoluționarii. O altă categorie sunt persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurilor pentru șomaj, care de asemenea reținerea se face la sursă, persoanele fizice care beneficiază de venitul minim de incluziune potrivit legii 196/2016, persoanele fizice care realizează venituri din pensii mai mari de 3.000 lei pe lună, baza lunară de calcul a contribuției la pensionari pentru suma ce depășește 3.000 lei pe lună. Și personalul monahal al cultelor recunoscute aflat în evidența Secretării Arturi de Stat pentru Culte, deci sunt persoane pentru care reținerea CASS se face la sursă.”

De la 1 august s-au modificat și indemnizațiile pentru concedii medicale. Procentul acordat variază între 55% și 75%, în funcție de durata concediului.

Pentru bolile cardiovasculare, se menține procentul de 75%, indiferent de numărul de zile. Bolnavii oncologici incluși în programele naționale sunt singurii exceptați complet de la plata contribuției. Ceilalți beneficiari trebuie să contribuie la CASS pentru a beneficia de servicii în afara tratamentului specific bolii lor.

