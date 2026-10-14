(AUDIO) Creștinii ortodocși o sărbătoresc astăzi, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 07:36

Creștinii ortodocși o sărbătoresc astăzi, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei.

Un sobor de preoți din țară și din străinătate, în fruntea cărora se va afla Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înalt Prea Sfințitul Teofan, va oficia astăzi Slujba Sfintei Liturghii din Ziua Hramului.

Ca și în anii precedenți, slujba va avea loc pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, începând cu ora 9, iar credincioșii care nu sunt din Iași vor avea parte și de masa tradițională organizată cu ocazia hramului, după finalizarea slujbei.

Redactorul nostru, Constantin Mihai, are detalii: ”Sfânta Liturghie a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva este oficiată în acest an de un sobor format din 12 Înalți Prelați. 3 mitropoliți, cel al Moldovei și Bucovinei, al Basarabiei și cel al Olteniei, sunt în fruntea soborului. 3 arhiepiscopi, cel al Tomisului, al Dunării de Jos și al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi prezenți și 6 episcopi, reprezentanți ai tuturor ținuturilor locuite de români. Ca și în anii precedenți, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan acordă distinția Crucea Moldavă, la 10 persoane în acest an, care au excelat în domenii diferite. Statisticile ultimilor 2 ani ne arată că la Sfânta Liturghie, în jurul catedralei mitropolitane, participă peste 30.000 de credincioși. Ca și în ziua scoaterii sfintelor moaște din catedrală, sau cum a fost în ultimul sfârșit de săptămână, la rând așteaptă să se închine peste 25.000 de pelerini. Pentru a gestiona situația în diferite etape, la Iași, sunt prezenți și jandarmii turpelor mobile din Bacău și Brașov, jandarmii din Suceava și Vaslui și subofițerii școlii de profil din Fălticeni. După oficierea Sfintei Liturghii, ca în fiecare an, autoritățile oferă 60.000 de porții de mâncare, masa pelerinului, celor veniți de departe. 40 de firme de catering din județele Iași, Neamț și Botoșani sprijină această inițiativă. La ora 17:00, în cadrul sărbărilor Iașiului, la sediul Primăriei, se semnează acordurile de înfrățire cu localitățile Odessa din Ucraina și Soroca din Republica Moldova.”

Între timp, peste 22.000 de persoane așteaptă la rând, pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, Neamț.

Timpul estimat de așteptare este de 13-14 ore.

Și un incident a avut loc în timpul pelerinajului de la Iași, după ce mai multe persoane au încercat să sară peste rândul de așteptare. Jandarmii au intervenit, iar patru persoane au fost amendate.

Purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Mihaela Delia Toma, ne oferă detalii: ”La pelerinajul de la Iași, un grup format din mai multe persoane a încercat să părăsească culoarul destinat pelerinilor în încercarea de a depăși rândul de așteptare către raclă. Forțele de ordine au intervenit imediat, recomandându-le persoanelor respective să respecte ordinea și să urmeze traseul stabilit. Persoanele în cauză au devenit recalcitrante, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor respective. În urma incidentului, jandarmii au aplicat patru sancțiuni contravenționale pentru provocarea ori participarea la scandal, valoarea totală a amenzilor fiind de 900 de lei.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)