(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:51

Activitatea cabinetului de medicină dentară din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ va fi monitorizată de conducerea Spitalului Judeţean.

Decizia a fost luată în urma unor sesizări venite de la pacienţi:

Gianina Buftea, corespondent Radio Iași: O parte dintre reclamații s-au confirmat. Situația a fost analizată punctual și au fost purtate discuții directe cu personalul care deservește acest cabinet. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, doctorul Alexandru Pătrașcu, a spus că are convingerea că în urma acestor clarificări și măsuri, activitatea va intra într-un regim de normalitate, în strictă conformitate cu programul stabilit și cu obligațiile profesionale asumate.

Conducerea Spitalului de Urgență a decis, ieri, ca, începând de săptămâna viitoare, să monitorizeze informatic şi timpul de răspuns al medicilor specialişti, solicitaţi în cadrul UPU.

Decizia a venit tot în urma unor sesizări cu privire la timpii mari de aşteptare pentru consulturile de specialitate. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)