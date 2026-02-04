Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:51

Activitatea cabinetului de medicină dentară din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ va fi monitorizată de conducerea Spitalului Judeţean.

Decizia a fost luată în urma unor sesizări venite de la pacienţi:

Gianina Buftea, corespondent Radio IașiO parte dintre reclamații s-au confirmat. Situația a fost analizată punctual și au fost purtate discuții directe cu personalul care deservește acest cabinet. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, doctorul Alexandru Pătrașcu, a spus că are convingerea că în urma acestor clarificări și măsuri, activitatea va intra într-un regim de normalitate, în strictă conformitate cu programul stabilit și cu obligațiile profesionale asumate.

Conducerea Spitalului de Urgență a decis, ieri, ca, începând de săptămâna viitoare, să monitorizeze informatic şi timpul de răspuns al medicilor specialişti, solicitaţi în cadrul UPU.

Decizia a venit tot în urma unor sesizări cu privire la timpii mari de aşteptare pentru consulturile de specialitate. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:33

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi

Primăria oraşului Flămânzi, din judeţul Botoşani, a demarat o campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de...

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:22

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști

Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală, nemulțumite de de măsurile luate prin aplicarea legii 141/2025. La manifestație...

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta educațională și condițiile de admitere pentru anul universitar...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 09:30

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest

Sindicaliştii din educaţie vor protesta în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei –...

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:31

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației

În vederea extinderii sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în diferite situații de urgență, în perioada 4...

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:12

Iași: Februarie la Palat – evenimente sub semnul artei maeștrilor

Incursiunea în expozițiile care pot fi vizitate în spațiile celor patru muzee de la Palatul Culturii – Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie a...

Iași: Februarie la Palat – evenimente sub semnul artei maeștrilor
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:09

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: „Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația ROR, vă invită la cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Despre...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: „Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”