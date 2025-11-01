(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 10:00

Directoratul pentru Securitate Cibernetică din România atrage atenția că, începând de astăzi, unele lanțuri de magazine pornesc campania de Black Friday.

Purtătorul de cuvânt al Directoratului, Mihai Rotariu, îndeamnă populația să verifice anunțurile de vânzări comparând produsele pe mai multe site-uri.

De asemenea, populația este sfătuită să țină cont de faptul că nu se solicită, prin sms sau email, date confidențiale din partea companiilor autentice.

Mihai Rotariu mai îndeamnă populația să-și monitorizeze periodic conturile bancare: ”Infractorii cibernetici încearcă să profite de interesul crescut al nostru pentru reduceri, dar și de volumul de tranzacții online. Încearcă să recurgă la capcane în mediul online, de forma site-urilor false, site-urilor clonă care arată similar ca cele originale, dar au un nume de domeniu diferit. Recurg la oferte prea bune pentru a fi adevărate, pentru a ne trage atenție, dar se folosesc totodată și de diverse metode de inginerie socială, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii, pentru ca aceștia să-și ofere date sensibile, în special date de card, pe site-uri controlate de atacatori. Trebuie să fim foarte atenți, să fim vigilenți și răbdători atunci când activăm în mediul online, să verificăm sursa mesajelor primite, să nu accesăm link-uri primite din surse necunoscute fără a le verifica cu o soluție de securitate în prealabil, să verificăm cu atenție autenticitatea site-ului de pe care vrem să face cumpărături. Putem folosi ScamAdviser.com pentru a primi un rating de securitate a site-ului respectiv înainte de a face cumpărături. Trebuie să fim atenți la ofertele nerealist de avantajoase, unele prea bune ca să fie adevărate, să păstrăm dovezile tranzacțiilor efectuate și, în ultimul rând, să monitorizăm periodic conturile bancare pentru tranzacții suspecte.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)