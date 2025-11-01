Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică

(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică

(AUDIO Black Friday în siguranță: sfaturile specialiștilor în securitate cibernetică

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 10:00

Directoratul pentru Securitate Cibernetică din România atrage atenția că, începând de astăzi, unele lanțuri de magazine pornesc campania de Black Friday.

Purtătorul de cuvânt al Directoratului, Mihai Rotariu, îndeamnă populația să verifice anunțurile de vânzări comparând produsele pe mai multe site-uri.

De asemenea, populația este sfătuită să țină cont de faptul că nu se solicită, prin sms sau email, date confidențiale din partea companiilor autentice.

Mihai Rotariu mai îndeamnă populația să-și monitorizeze periodic conturile bancare: ”Infractorii cibernetici încearcă să profite de interesul crescut al nostru pentru reduceri, dar și de volumul de tranzacții online. Încearcă să recurgă la capcane în mediul online, de forma site-urilor false, site-urilor clonă care arată similar ca cele originale, dar au un nume de domeniu diferit. Recurg la oferte prea bune pentru a fi adevărate, pentru a ne trage atenție, dar se folosesc totodată și de diverse metode de inginerie socială, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii, pentru ca aceștia să-și ofere date sensibile, în special date de card, pe site-uri controlate de atacatori. Trebuie să fim foarte atenți, să fim vigilenți și răbdători atunci când activăm în mediul online, să verificăm sursa mesajelor primite, să nu accesăm link-uri primite din surse necunoscute fără a le verifica cu o soluție de securitate în prealabil, să verificăm cu atenție autenticitatea site-ului de pe care vrem să face cumpărături. Putem folosi ScamAdviser.com pentru a primi un rating de securitate a site-ului respectiv înainte de a face cumpărături. Trebuie să fim atenți la ofertele nerealist de avantajoase, unele prea bune ca să fie adevărate, să păstrăm dovezile tranzacțiilor efectuate și, în ultimul rând, să monitorizăm periodic conturile bancare pentru tranzacții suspecte.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)

Etichete:
Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 10:17

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară

Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână, în care ar putea adopta un act normativ referitor la...

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 09:36

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va...

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 06:37

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România

Social-democrații cer explicații de la Guvern privind retragerea unor militari americani din România. Președintele interimar al PSD, Sorin...

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România
Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 06:36

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus mai repede în România, dacă se confirmă faptul că nu se opune extradării și este de acord să se predea...

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 06:29

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va...

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 11:58

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici...

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 10:15

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul

UPDATE – Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui...

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 06:40

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului

La Parlament a fost depus un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului. Documentul, semnat de peste 250 de senatori şi deputaţi...

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului