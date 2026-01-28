(AUDIO) Autoritățile din Vaslui se pregătesc pentru gerul de la final de săptămână

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 12:42

Autoritățile din Vaslui iau măsuri înaintea valului de ger anunțat pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Măsurile vizează pregătirea de adăposturi pentru persoanele fără locuință, verificarea stării drumurilor, precum și a coșurilor de fum.

Prefectul județului, Eduard Popica: ”Așa cum am observat și din raportul pe care l-a prezentat Inspectoratul pentru Situații de Urgență în cadrul Colegiului Prefectural, majoritatea incendiilor, la nivel rural cel puțin, au fost create datorită coșurilor de fum.”

În ceea ce privește circulația rutieră, prefectul de Vaslui, Eduard Popica, a anunțat că a discutat administratorii drumurilor naționale și județene, dar și cu autoritățile locale, pentru ca structurile responsabile să fie pregătite să intervină în condiții de iarnă: ”În ceea ce privește drumurile, am luat legătura cu administratorul drumurilor naționale pentru a fi pregătit și a continua activitățile pe care le-am dispus încă de la începutul acestei ierni pentru a lua toate măsurile astfel încât să nu avem probleme la nivel de județul Vaslui.”

Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență, să își verifice instalațiile de încălzire și să anunțe eventualele situații de urgență la numărul unic 112.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)