(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:55

Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală, într-un context în care România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare privind siguranța copiilor în online.

Datele arată că utilizarea problematică a rețelelor sociale și cyberbullying-ul plasează țara noastră pe locuri fruntașe în Europa. În timp ce discuțiile despre interzicerea accesului minorilor la social media se intensifică, soluțiile legislative întârzie.

Toolkitul, oferit gratuit școlilor și adolescenților, este gândit ca un instrument practic de intervenție în mediul digital. Acesta îi ajută pe tineri să-și recunoască emoțiile trăite online, să gestioneze situațiile de cyberbullying și să-și construiască reziliența emoțională.

Diana Todea, vicepreședinte al Asociației Mindcare for All, a subliniat, în emisiunea Starea Educației, că nu este vorba despre interdicții sau demonizarea tehnologiei, ci despre dezvoltarea unor competențe sănătoase.

Diana Todea: Oferim strategii clare, exerciții care pot fi făcute pentru a reuși să înțelegi de ce simți nevoia să fii răutăcios uneori, ce poți să faci să te protejezi. Totodată, avem și un set de scenarii, scenarii care pot să fie, de ce nu, unele reale, care se întâmplă fie pe WhatsApp, fie pe Instagram, lucruri cu care s-au confruntat tinerii, și soluții eficiente pentru a putea să ai grijă de sănătatea ta mentală.

Toolkit-ul de alfabetizare emoțională digitală poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Asociației Mindcare for All. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO AI)