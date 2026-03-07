Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) APIA primește cereri pentru sprijinul acordat pomicultorilor afectați de îngheț

7 martie 2026

Pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut mai pot depune, până luni, cereri pentru sprijinul financiar de urgență destinat acestui sector.

În județul Vaslui, autoritățile au declarat calamitate câteva sute de hectare de livezi.

Plata sprijinului se va face în funcție de suprafață și de gradul de afectare, a explicat directorul APIA Vaslui, Răzvan Arteni: ”Fermierii care dețin documente care certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod înregistrează un grad de afectare cuprins între 30% și 100% și au depus cererea de plată la APIA pentru anul 2025. Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant în cuantum de maxim 2000 de euro pe hectare pentru următoarele specii: măr, păr, prun, caiz, zarzăr, piersic, cireș, vișin, nectarin, nuc, alun și migdal. Bugetul total alocat schemei este de 11,5 milioane de euro, fondurile fiind asigurate din Fondul European de Garantare Agricolă. Cererile se depun la centrele APIA, unde fermierei au înregistrat cererea de plată pentru anul 2025.”

