Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București

(AUDIO) Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București

(AUDIO) Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 07:50

Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București.

Judecătoarea Raluca Moroşanu, de la Secția I Penală, reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi.

Ea a adaugat că, în baza legilor actuale, întreaga putere este concentrată la vârful instanței, iar în timpul protestului legat de vârsta de pensionare și de cuantumul pensiei li s-a impus suspendarea unor cauze, inclusiv a unor verificări în privința măsurilor preventive.

Judecătoarea Raluca Moroșanu susține, în interviul acordat jurnaliștilor de la Recorder, că soluția o reprezintă modificarea legilor justiției și reducerea concentrării de putere de la nivelul conducerii instanțelor. Ea a avertizat că, în lipsa unor reforme reale, criza din sistemul judiciar va continua: ”Soluția principală este modificarea legislativă, să modificăm legile justiției, să ne întoarcem, eventual să îmbunătățim ce era înainte de momentul 2022. Promovări prin concurs, planificările așa cum trebuie făcute pe un an și membrii colegiului de conducere să nu mai fie numai cei care sunt numiți de președintele CAB.”

 

 

Reamintim că, săptămâna trecută, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a dezavuat posibile imixtiuni în dosare, precum și intervenții în alcătuirea completurilor de judecată.

Ea nu a răspuns, în schimb, la toate întrebările jurnaliștilor: ”Ca principiu și în acord cu normele regulamentare și legale, schimbările care operează în compunerea completelor sunt strict legale în raport de normele din regulamentul de ordine interioară al instanțelor de judecată”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 09:23

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Nivelul salariului minim pe economie va fi decis în zilele următoare, potrivit unui anunţ făcut de guvern. În ultima reuniune a Consiliului...

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)
Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 09:11

Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România

Este al doilea sfârşit de săptămână al iernii, în care nu se schiază pe pârtiile importante din România. Deşi în anii anterior...

Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România
Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 08:33

Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare

Noul mers al trenurilor a intrat astăzi în vigoare şi va fi valabil până la 12 decembrie 2026. Vor fi o serie de noutăţi în plan naţional...

Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 09:32

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat, în săptămâna pe care o încheiem, peste 2.000 de amenzi, în valoare de...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 07:32

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România

Institutul Naţional Cantacuzino anunţă că a detectată şi la noi în ţară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional şi...

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 22:33

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme

UPDATE ora 23:00 – Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis că, în urma dezinfecției rețelei de apă a...

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:38

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”

Comisia Europeană reacționează la seria de comunicări publice și proteste declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”. Un...

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:31

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii

Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de...

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii