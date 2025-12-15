(AUDIO) Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 07:50

Apar noi dezvăluiri legate de activitatea judecătorească la nivelul Curții de Apel București.

Judecătoarea Raluca Moroşanu, de la Secția I Penală, reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi.

Ea a adaugat că, în baza legilor actuale, întreaga putere este concentrată la vârful instanței, iar în timpul protestului legat de vârsta de pensionare și de cuantumul pensiei li s-a impus suspendarea unor cauze, inclusiv a unor verificări în privința măsurilor preventive.

Judecătoarea Raluca Moroșanu susține, în interviul acordat jurnaliștilor de la Recorder, că soluția o reprezintă modificarea legilor justiției și reducerea concentrării de putere de la nivelul conducerii instanțelor. Ea a avertizat că, în lipsa unor reforme reale, criza din sistemul judiciar va continua: ”Soluția principală este modificarea legislativă, să modificăm legile justiției, să ne întoarcem, eventual să îmbunătățim ce era înainte de momentul 2022. Promovări prin concurs, planificările așa cum trebuie făcute pe un an și membrii colegiului de conducere să nu mai fie numai cei care sunt numiți de președintele CAB.”

Reamintim că, săptămâna trecută, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a dezavuat posibile imixtiuni în dosare, precum și intervenții în alcătuirea completurilor de judecată.

Ea nu a răspuns, în schimb, la toate întrebările jurnaliștilor: ”Ca principiu și în acord cu normele regulamentare și legale, schimbările care operează în compunerea completelor sunt strict legale în raport de normele din regulamentul de ordine interioară al instanțelor de judecată”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)