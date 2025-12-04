(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației

Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați la Palatul Național al Copiilor, în cadrul Festivității olimpicilor internaționali organizate de Ministerul Educației.

Aceștia au fost distinși pentru rezultatele remarcabile obținute la olimpiadele internaționale din anul școlar 2024–2025.

La eveniment au participat elevii laureați, profesorii coordonatori și reprezentanți ai unităților de învățământ din Iași.

Momentul a evidențiat munca susținută și nivelul înalt de pregătire a elevilor ieșeni, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: E un număr foarte mare de elevi și un număr foarte mare de premii, pentru că, din cei 12 elevi, au reușit să obțină, de fapt, mai multe premii. De exemplu, Nemțisor Andrei a fost premiat pentru trei dintre competițiile la care a participat, Stoleriu Radu Ionuț de la Colegiul Național ”Emil Racoviță”, la fel, a participat la două competiții internaționale și a fost premiat pentru amândouă, Radu Ilinca-Rucsandra de la Colegiul Național Iași a participat și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, și la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete și a fost premiată pentru amândouă competițiile. A fost, așadar, o zi în care au fost premiați elevii, au fost premiați profesorii lor coordonatori, au fost premiate și școlile din care aceștia provin.

Ministerul Educaţiei a premiat, în total, 157 de elevi şi 179 de profesori de la instituţii de învăţământ de stat sau private, care au obţinut 206 de medalii, distincții şi menţiuni la 35 de concursuri internaționale. Fondul total de premiere alocat în acest an a depășit 4 milioane și jumătate de lei. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)