(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:10
Festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaţionale din anul școlar 2024-2025
Miercuri, 3 decembrie, la Palatul Național al Copiilor, Ministerul Educației a organizat Festivitatea de premiere a olimpicilor internaționali 2025.
Astfel, 12 elevi și absolvenți din școlile ieșene, alături de profesorii coordonatori și de reprezentanții unităților de învățământ în care aceștia învață sau au învățat au fost premiați de Ministerul Educației pentru performanțelor excepționale obținute la olimpiadele internaționale din acest an:
- Nemțișor Andrei, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonator Zanoschi Adrian, Medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori – EJOI, coordonator Miron Lucia, Medalie cu argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori – EJOI, coordonatori prof. Miron Lucia și Boacă Andrei, student al Universității „Al. I. Cuza” Iași,
- Stoleriu Radu-Ionuț, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Seniori – BMO, prof. coordonatori Budeanu Cristian-Cătălin și Aramă Dănuț, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Matematică, prof. coordonator Budeanu Cristian-Cătălin,
- Radu Ilinca-Rucsandra, Colegiul Național Iași, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonator Zanoschi Gabriela-Elena,Medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete – EGOI, prof coordonator Crețu Constantin,
- Lițcanu Daria –Tiana, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Medalie de argint, Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică – IOAA – juniori, prof. coordonatori Galer Sorin de la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi și Lungu Vitalie de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași,
- Asandei Ștefan-Alexandru, Colegiul Național, Iaşi, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, coordonat de prof. Pădurariu Emanuela-Tatiana,
- Bălan Iustin, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie, coordonator Dumitrașcu Bogdan,
- Enache Maricela-Raluca-Georgiana, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională Științele Pământului, prof. coordonatori Foșălău Cristian-Manuel, Ilucă Daniela Paula, Iordache Silviu, Marian Elena, Nicolae Liliana-Tatiana, Silvaș Grigore,
- Mihai Luiza Teodora, Colegiul Național, Iaşi, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională Lingvistică, coordonată de prof. Bliorț Antonina,
- Șerban Matei-David, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Filozofie, prof. coordonator Fuioagă Ana-Maria,
- Chelaru Tudor de la Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonatori Budeanu Cristian-Cătălin și Bucătaru Mihaela,
- Echipa Băbușanu Dragoș și Tănase Sebastian-Florin, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași, Mențiune la „EUCYS” – Concursul pentru Tineri Oameni de Știință U.E., coordonați de prof. Țibu Mirela-Anca.
Adresăm felicitări tuturor elevilor, profesorilor îndrumători și directorilor unităților de învățământ pentru contribuția remarcabilă la obținerea acestor performanțe excepționale, ce reflectă prestigiul și valoarea școlii ieșene!