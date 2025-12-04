Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:10

Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați  la Palatul Național al Copiilor, în cadrul Festivității olimpicilor internaționali organizate de Ministerul Educației.
Aceștia au fost distinși pentru rezultatele remarcabile obținute la olimpiadele internaționale din anul școlar 2024–2025.
La eveniment au participat elevii laureați, profesorii coordonatori și reprezentanți ai unităților de învățământ din Iași.
Momentul a evidențiat munca susținută și nivelul înalt de pregătire a elevilor ieșeni, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio,  purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Antonina Bliorț.
Antonina Bliorț: E un număr foarte mare de elevi și un număr foarte mare de premii, pentru că, din cei 12 elevi, au reușit să obțină, de fapt, mai multe premii. De exemplu, Nemțisor Andrei a fost premiat pentru trei dintre competițiile la care a participat, Stoleriu Radu Ionuț de la Colegiul Național ”Emil Racoviță”, la fel, a participat la două competiții internaționale și a fost premiat pentru amândouă, Radu Ilinca-Rucsandra de la Colegiul Național Iași a participat și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, și la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete și a fost premiată pentru amândouă competițiile. A fost, așadar, o zi în care au fost premiați elevii, au fost premiați profesorii lor coordonatori, au fost premiate și școlile din care aceștia provin.
Ministerul Educaţiei a premiat, în total, 157 de elevi şi 179 de profesori de la instituţii de învăţământ de stat sau private, care au obţinut 206 de medalii, distincții şi menţiuni la 35 de concursuri internaționale. Fondul total de premiere alocat în acest an a depășit  4 milioane și jumătate de lei. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Miercuri, 3 decembrie, la Palatul Național al Copiilor, Ministerul Educației a organizat Festivitatea de premiere a olimpicilor internaționali 2025.

Astfel, 12 elevi și absolvenți din școlile ieșene, alături de profesorii coordonatori și de reprezentanții unităților de învățământ în care aceștia învață sau au învățat au fost premiați de Ministerul Educației pentru performanțelor excepționale obținute la olimpiadele internaționale din acest an:

  • Nemțișor Andrei, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonator Zanoschi Adrian, Medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori – EJOI, coordonator Miron Lucia, Medalie cu argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori – EJOI, coordonatori prof. Miron Lucia și Boacă Andrei, student al Universității „Al. I. Cuza” Iași,
  • Stoleriu Radu-Ionuț, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Seniori – BMO, prof. coordonatori Budeanu Cristian-Cătălin și Aramă Dănuț, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Matematică, prof. coordonator Budeanu Cristian-Cătălin,
  • Radu Ilinca-Rucsandra, Colegiul Național Iași, Medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonator Zanoschi Gabriela-Elena,Medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete – EGOI, prof coordonator Crețu Constantin,
  • Lițcanu Daria –Tiana, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Medalie de argint, Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică – IOAA – juniori, prof. coordonatori Galer Sorin de la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi  și Lungu Vitalie de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași,
  • Asandei Ștefan-Alexandru, Colegiul Național, Iaşi, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, coordonat de prof. Pădurariu Emanuela-Tatiana,
  • Bălan Iustin, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie, coordonator Dumitrașcu Bogdan,
  • Enache Maricela-Raluca-Georgiana, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională Științele Pământului, prof. coordonatori Foșălău Cristian-Manuel, Ilucă Daniela Paula, Iordache Silviu, Marian Elena, Nicolae Liliana-Tatiana, Silvaș Grigore,
  • Mihai Luiza Teodora, Colegiul Național, Iaşi, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională Lingvistică, coordonată de prof. Bliorț Antonina,
  • Șerban Matei-David, Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Filozofie, prof. coordonator Fuioagă Ana-Maria,
  • Chelaru Tudor de la Colegiul Național „Emil Racoviţă”, Iași, Medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – JBMO, prof. coordonatori Budeanu Cristian-Cătălin și Bucătaru Mihaela,
  • Echipa Băbușanu Dragoș și Tănase Sebastian-Florin, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași, Mențiune la „EUCYS” – Concursul pentru Tineri Oameni de Știință U.E., coordonați de prof. Țibu Mirela-Anca.

Adresăm felicitări tuturor elevilor, profesorilor îndrumători și directorilor unităților de învățământ pentru contribuția remarcabilă la obținerea acestor performanțe excepționale, ce reflectă prestigiul și valoarea școlii ieșene!

