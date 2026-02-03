Atenționare meteo: Frig accentuat, intensificări ale vântului și polei în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 11:43

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 03 februarie, ora 10:00 – 05 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, trecător ninsoare viscolită la altitudini de peste 1700 m la munte, polei și ghețuș

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilei de marți (3 februarie) vremea se va menține deosebit de rece în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade, iar cele minime în general între -9 și -5 grade.

Din dimineața zilei de miercuri (4 februarie) vântul se va intensifica treptat, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor depăși 70…80 km/h, trecător viscolind ninsoarea.

Temporar vor fi precipitații mixte, care la munte vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în nord, se va forma polei sau ghețuș.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 februarie, ora 10:00 – 03februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zonele joase de relief a județelor Suceava și Neamț

În nordul și centrul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 februarie, ora 20:00 – 04februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief a județelor Suceava,

Neamț, Bacău și Vrancea

În Moldova vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori minime ce se vor încadra în general între -9

și -6 grade.