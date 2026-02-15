Ascultă Radio România Iași Live
Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 08:48

Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea.

Se circulă dirigat acum şi pe DN 6, Caransabeş-Orşova, în apropierea localităţii Plugova, din judeţul Careş-Severin.

Inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru: Vă informăm că, la această oră, traficul rutier se desfăşoară alternativ pe DN 6, Caransebeş-Orşova, în apropierea localităţii Plugova, din judeţul Caraş-Severin, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecţiune şi a rămas blocat pe partea carosabilă. Circulaţia rutieră se desfăşoară dirijată de către poliţişti. Este semnalată ceaţă, cu scăderea vizibilităţii la sub 200 de metri, pe alocuri chiar la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea, circulându-se pe un carosabil preponderent umed. De asemenea, este semnalată ceaţă şi pe tronsonul kilometric 117-144 al autostrăzii A7 Ploieşti-Adjud, vizibilitatea scăzând la sub 200 de metri. Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăziile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, se circulă pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea direcţiei şi să adopte o conduită preventivă pe tot parcursul deplasării. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

