Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 06:20

Australia va ţine o ‘zi de doliu’ naţional pe 22 ianuarie în onoarea celor 15 persoane ucise într-un atac armat antisemit pe o plajă din Sydney, în decembrie, a anunţat marţi prim-ministrul Anthony Albanese, transmite AFP.

‘Aceasta va avea ca temă «Lumina va triumfa»’, a declarat Albanese jurnaliştilor. Drapelele vor fi coborâte în bernă în toată ţara.

Această ‘adunare de unitate şi comemorare’ a fost decisă în consultare cu liderii comunităţii evreieşti, a precizat el.

‘Adunarea oferă un spaţiu pentru a-i onora pe cei care au fost pierduţi, pentru a ne arăta sprijinul faţă de cei care au fost răniţi şi pentru a fi alături de familiile şi cei dragi lor’, a comentat Centrul comunitar evreiesc din Bondi, care a organizat adunarea din 14 decembrie.

Doi agresori, Sajid şi Naveed Akram – tată şi fiu – au deschis focul de cel puţin 40 de ori timp de perioadă de aproximativ 10 minute duminică, 14 decembrie, asupra unei mulţimi adunate pentru sărbătoarea evreiască Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.

Tatăl, în vârstă de 50 de ani, cetăţean indian, a fost ucis de poliţie. Fiul său de 24 de ani, născut în Australia a cărei cetăţenie o deţine, se află în mâinile autorităţilor. El a fost acuzat de terorism şi 15 capete de acuzare de crimă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)