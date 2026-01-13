Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 06:20

Australia va ţine o ‘zi de doliu’ naţional pe 22 ianuarie în onoarea celor 15 persoane ucise într-un atac armat antisemit pe o plajă din Sydney, în decembrie, a anunţat marţi prim-ministrul Anthony Albanese, transmite AFP.

‘Aceasta va avea ca temă «Lumina va triumfa»’, a declarat Albanese jurnaliştilor. Drapelele vor fi coborâte în bernă în toată ţara.

Această ‘adunare de unitate şi comemorare’ a fost decisă în consultare cu liderii comunităţii evreieşti, a precizat el.

‘Adunarea oferă un spaţiu pentru a-i onora pe cei care au fost pierduţi, pentru a ne arăta sprijinul faţă de cei care au fost răniţi şi pentru a fi alături de familiile şi cei dragi lor’, a comentat Centrul comunitar evreiesc din Bondi, care a organizat adunarea din 14 decembrie.

Doi agresori, Sajid şi Naveed Akram – tată şi fiu – au deschis focul de cel puţin 40 de ori timp de perioadă de aproximativ 10 minute duminică, 14 decembrie, asupra unei mulţimi adunate pentru sărbătoarea evreiască Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.

Tatăl, în vârstă de 50 de ani, cetăţean indian, a fost ucis de poliţie. Fiul său de 24 de ani, născut în Australia a cărei cetăţenie o deţine, se află în mâinile autorităţilor. El a fost acuzat de terorism şi 15 capete de acuzare de crimă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează...

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:10

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului...

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor
Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană
Internaţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:10

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană

Proprietarii barului din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi...

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană
MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor
Internaţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:16

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:36

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat la Paris o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale ca...

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 07:36

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că...

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:50

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris. Este prima întâlnire a „Coaliţiei de...

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:14

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi

Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou...

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi