Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 07:39

Hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme: sunt spațiile neconvenționale unde marea muzică a tuturor timpurilor se va auzi în fiecare zi a lunii martie, în cadrul proiectului Ascultă 5 minute de muzică clasică, inițiat de Radio România Muzical și desfășurat fără întrerupere începând cu anul 2010.

Celebre lucrări muzicale devin parte a ambientului sonor propus de partenerii proiectului, toate, în interpretarea unor prestigioși interpreți români și străini, multe dintre ele înregistrări recente din stagiunile Orchestrei Naționale Radio și a Orchestrei de Cameră Radio.

Partenerii proiectului sunt nume importante din retailul și business-ul românesc: Carrefour România, Mega Image România, Castelul Bran, Dedeman România, Librăriile Cărturești, Iulius Mall din Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, Palas Mall Iaşi, ParkLake Shopping Center, Supernova Pitești, Drobeta Turnu Severin, Bacău, Constanța, București Lujerului, București Alexandriei, Avia Motors. Cu sprijinul Mood Media.

Proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică are o istorie neîntreruptă de 15 ani în spații neconvenționale din întreaga țară. Prima ediție a avut loc în octombrie 2010 și de atunci, pe parcursul lunilor martie și octombrie, în fiecare zi, publicul a avut șansa de a descoperi sau redescoperi marile opusuri ale muzicii clasice, în spații neașteptate, audiții întâmpinate pozitiv atât de clienții, cât și de angajații partenerilor proiectului. În cadrul aceluiași proiect, de-a lungul timpului au fost organizate și concerte cu muzicieni români, care s-au bucurat de un deosebit succes de public.

Proiectul se desfășoară, din 2014, și în școlile românești, unde săptămânal pot fi audiate două lucrări muzicale însoțite de explicații, copiii având posibilitatea de a participa și la un concurs online derulat pe site-ul proiectului.

Detalii despre campanie, pe www.romania-muzical.ro/5minute, unde pot fi ascultate atât piesele propuse în spațiile neconvenționale, cât și cele propuse elevilor din școli.

