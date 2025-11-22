„ART MANIFESTO” – Expoziție de artă contemporană la Muzeul Unirii Iași

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:32





Asociația „Excelență pe Portativ” în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vernisajul expoziției „ART MANIFESTO”, care va avea loc duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 11:30, la Muzeul Unirii Iași și va fi prezentată de Lector Univ.Dr. Maria Bilașevschi. Expoziția va putea fi vizitată până la ora 14:00.

„ART MANIFESTO” reunește lucrările a 34 de tineri artiști cu vârste între 8 și 17 ani, într-o manifestare artistică ce aduce în prim-plan creativitatea, diversitatea expresiei vizuale și evoluția unei noi generații de creatori. Lucrările expuse includ desene în creion grafic, creioane colorate, acuarelă, tehnici mixte, precum și tablouri realizate în tehnica acrilică.

„Pentru unii copii, aceasta reprezintă prima întâlnire cu spațiul expozițional, iar curiozitatea lor firească aduce o energie nouă lucrărilor. În schimb, participanții aflați deja la a doua experiență artistică își etalează progresul. În creațiile lor se observă o consolidare a tehnicii și o aprofundare a expresivității, semn că procesul de învățare și explorare își lasă amprenta vizibilă”, a precizat Georgiana Paveliuc, coordonatorul expoziției.

Tinerii care expun sunt: Ana-Maria ȘFICHI, Andrei ENESCU, Andrei DRĂGAN, Arian ANANIA, Ecaterina IBĂNESCU, Eduardo PĂULEȚI, Eleni MACOVEI, Ema ION, Emma PAVELIUC, Eva CĂLIMAN, Eva HANUS, Eva ZAHARIA, Gabriela ICHIM, Giulia MUNTEANU, Ilinca GRIEROSU, Ilinca STANCIU, Lili CRĂCIUN, Lorelei MITU, Mara VORONEANU, Maria CIAPOI, Maria Isabel DIMACHE, Maria GAZZI, Maria ROTARU, Matei FRUNZĂ,, Matei MICȘONIU, Maya CĂPTĂRENCU, Nora GHEORGHICĂ, Rania BĂGIAG, Rebeca BUTUCARU, Sebastian PAVELIUC, Smaranda MAFTEI, Sofia BUTNARU, Sophia MACOVEI, Ștefania CUCUTEANU.

Expoziția este coordonată de profesoara Georgiana Paveliuc, formată în Arte Vizuale la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și în Design la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Cu o experiență bogată în lucrul cu tinerii și o pasiune autentică pentru domeniul artistic, aceasta a devenit o sursă constantă de inspirație pentru elevii săi. Din 2019, desfășoară sesiuni individuale cu copiii, sprijinindu-i să își descopere și să își perfecționeze abilitățile creative.

Asociația „Excelență pe Portativ” joacă un rol esențial în îmbogățirea vieții culturale și artistice a comunității, punând la dispoziția copiilor și tinerilor spații și proiecte prin care își pot manifesta creativitatea și își pot dezvolta aptitudinile artistice.

Vă invităm să ne fiți alături la vernisajul expoziției „ART MANIFESTO”, unde veți avea ocazia să descoperiți talentul și imaginația copiilor.