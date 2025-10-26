Ascultă Radio România Iași Live
Aproape 120 de mii de persoane au fost angajate prin intermediul ANOFM în primele 9 luni ale anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 09:59

Aproape 120 de mii de persoane au fost angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele 9 luni ale anului, cele mai multe în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Timiş.

Majoritatea sunt bărbaţi, au peste 45 de ani, locuiesc în mediul urban şi au absolvit liceul.

Datele arată că la nivel naţional sunt vacante peste 32 de mii de locuri de muncă, cei mai căutaţi fiind şoferii, lucrătorii comerciali şi muncitorii necalificaţi, în mai multe domenii de activitate.

Totodată sunt oferite şi 142 de posturi în spaţiul economic european, cele mai multe în Norvegia şi Germania.(Raador/ FOTO radioiasi.ro)

