Aplicaţia sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, a fost actualizată

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 17:29

Aplicaţia sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, a fost actualizată astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire să se facă doar în perimetrul depozitului, eliminând posibilitatea transportatorilor de a le încărca pe traseu doar când erau opriţi pentru control, anunţă ministrul mediului.

Diana Buzoianu arată într-o postare online că, în ultimele şase luni, au fost aproape 7.000 de avize pentru care s-a înregistrat o diferenţă de mai mult de o jumătate de oră de la momentul emiterii la cel al încărcării pe server.

Ministrul mediului menţionează că se lucrează pentru dezvoltarea SUMAL 3.0, un sistem care va integra algoritmi de inteligenţă artificială şi care va emite alerte în timp real pentru a detecta automat comportamentele suspicioase în activităţile economice legate de exploatarea forestieră. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)