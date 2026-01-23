APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:12

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto.

Reprezentanții organizației au susținut la o conferință de presă că actualul sistem de impozitare pentru autovehicule nu este echitabil, în special în cazul motorizărilor hibride.

Noile măsuri de impozitare ale autovehiculelor intrate în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an, generează o serie de efecte nedorite, mai ales asupra proprietarilor de autovehicule electrificate, susține Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.

Dan Vardie, președintele asociației, a subliniat inechitățile noului sistem de impozitare care ignoră nivelul emisiilor de dioxid de carbon, anul de fabricație, dar și tehnologiile de propulsie electrică, invitându-i, totodată, pe deținătorii de automobile să semneze o petiție pentru refacerea formulei de calcul a impozitelor auto.

Dan Vardie: Noi credem că dacă vor fi mii, zeci de mii și poate mai mulți români care vor agrea la ce propunem noi aici, poate că primul ministru va fi puțin mai atent. În formula pe care noi am tot propus-o, am ținut conștient şi de factorul social. Noi am încercat, indiferent cât de veche e o mașină, să n-ajungi să plătești impozite în România mai mult decât, de exemplu, în Germania.

Eliminarea din formulă a emisiei de dioxid de carbon, din toate perspectivele științifice, legislație europeană, cum vreți să o spuneți, este o eroare de neacceptat. Formula asta nu poate să aducă nicio soluție bună pentru nimeni. Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi.

Astfel, spune președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule, Dan Vardie, noua formulă de fiscalizare afectează direct segmentul autoturismelor cu motoare hibride, cel mai bine vândut segment pe piața auto din România.

