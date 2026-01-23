Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:12

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto.

Reprezentanții organizației au susținut la o conferință de presă că actualul sistem de impozitare pentru autovehicule nu este echitabil, în special în cazul motorizărilor hibride.

Noile măsuri de impozitare ale autovehiculelor intrate în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an, generează o serie de efecte nedorite, mai ales asupra proprietarilor de autovehicule electrificate, susține Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.

Dan Vardie, președintele asociației, a subliniat inechitățile noului sistem de impozitare care ignoră nivelul emisiilor de dioxid de carbon, anul de fabricație, dar și tehnologiile de propulsie electrică, invitându-i, totodată, pe deținătorii de automobile să semneze o petiție pentru refacerea formulei de calcul a impozitelor auto.

Dan Vardie: Noi credem că dacă vor fi mii, zeci de mii și poate mai mulți români care vor agrea la ce propunem noi aici, poate că primul ministru va fi puțin mai atent. În formula pe care noi am tot propus-o, am ținut conștient şi de factorul social. Noi am încercat, indiferent cât de veche e o mașină, să n-ajungi să plătești impozite în România mai mult decât, de exemplu, în Germania.

Eliminarea din formulă a emisiei de dioxid de carbon, din toate perspectivele științifice, legislație europeană, cum vreți să o spuneți, este o eroare de neacceptat. Formula asta nu poate să aducă nicio soluție bună pentru nimeni. Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi.

Astfel, spune președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule, Dan Vardie, noua formulă de fiscalizare afectează direct segmentul autoturismelor cu motoare hibride, cel mai bine vândut segment pe piața auto din România.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:42

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii, iar numărul deceselor din cauza gripei s-a dublat şi a ajuns la 40. Institutul...

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii
Cum ajung copiii și adolescenții la acte de violență extremă: factorii declanșatori și semnele văzute prea târziu
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 17:27

Cum ajung copiii și adolescenții la acte de violență extremă: factorii declanșatori și semnele văzute prea târziu

Violența extremă între minori este un eșec colectiv, nu doar un act individual. Responsabilitatea este astfel împărțită între familie,...

Cum ajung copiii și adolescenții la acte de violență extremă: factorii declanșatori și semnele văzute prea târziu
Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 17:22

Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat

Guvernul a discutat, astăzi, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat. Pe cine afectează legea...

Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensiei speciale cu salariul la stat
”Trenul Unirii” va pleca sâmbătă dimineaţa din Bucureşti, locomotiva va fi decorată în culorile steagului naţional
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 16:45

”Trenul Unirii” va pleca sâmbătă dimineaţa din Bucureşti, locomotiva va fi decorată în culorile steagului naţional

CFR Călători va marca, sâmbătă, împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române prin circulaţia simbolică a ‘Trenului...

”Trenul Unirii” va pleca sâmbătă dimineaţa din Bucureşti, locomotiva va fi decorată în culorile steagului naţional
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:32

Şedinţă de guvern – astăzi; proiect de lege privind litigii cu elemente de extraneitate, pe agendă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 21 decembrie 2006...

Şedinţă de guvern – astăzi; proiect de lege privind litigii cu elemente de extraneitate, pe agendă
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:27

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană...

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:21

Ministerul Sănătății reglementează telemedicina: Noi reguli pentru consultațiile la distanță

Ministerul Sănătății a publicat un proiect de ordonanță care conține reglementările pentru furnizarea de servicii medicale la distanță....

Ministerul Sănătății reglementează telemedicina: Noi reguli pentru consultațiile la distanță
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:18

Premierul Bolojan, consultări cu BNR și autoritățile locale pentru bugetul 2026

Guvernul a continuat și miercuri consultările în vederea construcției bugetare pentru acest an. De dimineață, premierul a avut discuții cu...

Premierul Bolojan, consultări cu BNR și autoritățile locale pentru bugetul 2026