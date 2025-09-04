ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 05:10 / actualizat: 4 septembrie 2025, 6:11

ANAF face precizări cu privire la frauda de amploare investigată împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie, un dosar în care prejudiciul este calculat la peste 90 de milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Miercuri au avut loc aproape 50 de percheziţii la persoane fizice şi companii din Bucureşti şi din opt judeţe, iar Fiscul derulează controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană.

Frauda s-a făcut printr-un lanţ de firme de tip „conductă”, care cumpărau maşinile şi le vindeau apoi unor companii ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor.

Ulterior, maşinile ajungeau la cumpărători finali, persoane fizice sau juridice, în circuitul tranzacţiilor fiind introduse şi diferite materiale şi articole de încălţăminte fără o utilitate reală doar pentru a simula tranzacţii comerciale, scopul fiind de a crea cheltuieli artificiale şi de a influenţa taxele şi impozitele datorate statului, a informat ANAF.

Rador/FOTO arhivă agerpres