Alertă epidemiologică în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 07:33

Este alertă epidemiologică în ţara noastră după ce în ultima săptămână s-au raportat peste 11.000 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost în Bucureşti, Cluj, Botoşani, Bihor şi Iaşi.

Din păcate, a fost confirmat şi primul deces din cauza gripei din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată antigripal şi având condiţii medicale preexistente.

Ministerul Sănătăţii recomandă prezentarea la medicul de familie la apariţia simptomelor respiratorii, evitarea aglomeraţiilor şi continuarea vaccinării antigripale, mai ales pentru persoanele în categoriile cu risc.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)