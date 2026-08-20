Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Alertă cu dronă în România

Alertă cu dronă în România

Alertă cu dronă în România

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:40

UPDATE – În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

O echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

MApN

Locuitorii municipiului Galaţi au primit la ora 3:23 un mesaj RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Alerta emisă rămâne în vigoare 90 de minute.

 

Rador

Etichete:
Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Prim plan joi, 20 august 2026, 06:26

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat

Examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza în plus faţă de repartizarea după Evaluarea Naţională este tot mai contestat,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Prim plan joi, 20 august 2026, 06:19

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou...

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
Prim plan joi, 20 august 2026, 06:11

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)

Organizaţiile „Salvaţi Copiii” şi „World Vision” România cer guvernului să menţină burselor sociale pentru elevi şi...

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
(AUDIO) Peste 300 de funcții de director și director adjunct, vacante în școlile din Iași
Prim plan miercuri, 19 august 2026, 10:50

(AUDIO) Peste 300 de funcții de director și director adjunct, vacante în școlile din Iași

Concursul pentru directorii de școli a intrat în linie dreaptă în județul Iași, iar Inspectoratul Școlar a publicat lista funcțiilor vacante...

(AUDIO) Peste 300 de funcții de director și director adjunct, vacante în școlile din Iași
Prim plan miercuri, 19 august 2026, 10:18

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă
Prim plan miercuri, 19 august 2026, 06:14

TUIASI scoate la concurs peste 2.000 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2026

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță deschiderea înscrierilor pentru sesiunea de toamnă a admiterii la anul...

TUIASI scoate la concurs peste 2.000 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2026
Prim plan miercuri, 19 august 2026, 05:52

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control

Situaţia energetică a României este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă pentru a...

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control
Prim plan miercuri, 19 august 2026, 05:46

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar

Firmele care vor investi în noi instalaţii de stocare a energiei electrice pot obţine finanţare printr-un program cu un buget total de 150 de...

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar