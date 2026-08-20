Alertă cu dronă în România

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:40

UPDATE – În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

O echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

MApN

Locuitorii municipiului Galaţi au primit la ora 3:23 un mesaj RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Alerta emisă rămâne în vigoare 90 de minute.

Rador